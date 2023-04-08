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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Унион
Боруссия Д - Унион: обзор матча 08 апреля 2023
Боруссия Д
08.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Унион
28'
Д. Мален
79'
Ю. Мукоко
61'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Унион
Желтая карточка
Д. Гиттенс
90'
+5
Желтая карточка
Э. Джан
90'
+1
Желтая карточка
М. Ройс
90'
Замена
С. Озкан
️️️️
Ю. Брандт
84'
84'
Замена
М. Пантович
️️️️
Р. Кнохе
84'
Замена
Джордан
️️️️
Я. Хаберер
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мукоко
79'
74'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Мален
74'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
74'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
69'
62'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
М. Торсбю
62'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
К. Беренс
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Беренс
Пас отдал
Ш. Бекер
56'
Желтая карточка
Ш. Бекер
54'
Желтая карточка
К. Беренс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Р. Геррейру
28'
Желтая карточка
К. Адейеми
16'
Желтая карточка
Н. Зюле
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
22
Геррейру
25
Зюле
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
23
Джан
5
Беллингем
14
Адейеми
8
Брандт
22
Аллер
14
Мален
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
6
Эккель
5
Дехи
18
Юранович
8
Хедира
17
Гисельман
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
8
Брандт
6
Озкан
6
Озкан
8
Брандт
14
Мален
18
Ройс
18
Ройс
14
Мален
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
2
Торсбю
30
Зегуйн
30
Зегуйн
2
Торсбю
31
Кнохе
27
Пантович
27
Пантович
31
Кнохе
91
Беренс
18
Левелинг
18
Левелинг
91
Беренс
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
19
Хаберер
9
Джордан
9
Джордан
19
Хаберер
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
22
Леннарт Грил
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Унион
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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