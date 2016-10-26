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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Унион
Боруссия Д - Унион: обзор матча 26 октября 2016
Боруссия Д
26.10.2016, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Унион
44'
М. Паренсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Унион
Замена
С. Роде
️️️️
Ф. Пасслак
100'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Н. Шахин
68'
55'
Желтая карточка
М. Паренсен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Паренсен
44'
Начало матча
Статистика матча Боруссия Д - Унион
1
11
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
11
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
0 : 0
17.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
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