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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Унион
Боруссия Д - Унион: обзор матча 31 октября 2018
Боруссия Д
31.10.2018, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Унион
40'
К. Пулишич
73'
М. Филипп
120'
М. Ройс (П)
63'
С. Полтер
87'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Унион
Желтая карточка
А. Витсель
120'
120'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Ройс
120'
117'
Вторая желтая
М. Фридрих
110'
Желтая карточка
М. Фридрих
87'
ГОЛ! 2:2!
С. Полтер
ГОЛ! 2:1!
М. Филипп
Пас отдал
К. Пулишич
73'
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
Желтая карточка
А. Хакими
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Унион
29
Михаэль Паренсен
ЛП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хитц
21
Топрак
23
Загаду
22
Диалло
27
Вольф
5
Вайгль
2
Хакими
81
Дауд
10
Кагава
11
Пулишич
26
Филипп
3-1-1-1
12
Гикевич
19
Хюбнер
5
Фридрих
3
Ленц
24
Шмидебах
10
Хартель
20
Андерссон
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
3
Акакий Гогиа
ПВ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Статистика матча Боруссия Д - Унион
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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