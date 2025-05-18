19 мая на стадионе «AMEX» в Брайтоне состоится один из центральных матчей 37 тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем». Обе команды уверенно идут в атаке, демонстрируя зрелищный футбол, но преследуют разные цели: «Брайтон» борется за место в еврокубках, а «Ливерпуль» – за титул.
«Брайтон»
«Брайтон» под конец сезона показывает неплохую форму: команда не проигрывает в трeх матчах подряд, забивая стабильно – по голу и более в последних шести турах. В атаке выделяется Дэнни Уэлбек, у которого 11 голов в 35 матчах. При этом оборона остаeтся слабым местом: 9 пропущенных мячей за последние 5 игр, и в среднем 1.80 гола за матч.
Дома «Брайтон» чувствует себя уверенно – 6 матчей без поражений в 8 последних встречах, что делает их опасным соперником для любого гранда. Особенно стоит отметить способность команды стабильно находить пути к воротам таких соперников, как «Арсенал» и «Вест Хэм».
«Ливерпуль»
Подопечные Клоппа проводят стабильный сезон и подойдут к игре с сильной мотивацией сохранить лидерство в таблице. «Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд, забивает в каждом из 21 последних матчей Премьер-лиги и имеет лучший показатель по результативности – 83 гола.
Мохамед Салах остаeтся главной атакующей угрозой (33 гола в 50 матчах), а также хорошо работают связки с Гакпо и Диасом. Несмотря на силу атаки, оборона «красных» допускает ошибки: 7 пропущенных в 5 матчах. Это даeт шанс сопернику отличиться.
Факты о командах
«Брайтон»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в 6 матчах подряд
- В 5 последних матчах: 10 голов забито, 9 пропущено
- Средние показатели: 2.00 забитых и 1.80 пропущенных за матч
«Ливерпуль»
- 21 матч подряд с голами в Премьер-лиге
- Побеждает в 3 из 4 последних матчей
- В 5 последних матчах: 11 голов забито, 7 пропущено
- Средние показатели: 2.20 забитых и 1.40 пропущенных за матч
Прогноз на матч «Брайтон» – «Ливерпуль»
И «Брайтон», и «Ливерпуль» находятся в атакующей форме. При этом оборона у обеих команд не блещет надeжностью. С учeтом мотивации гостей и опасности хозяев на контратаках, можно ожидать результативный поединок. «Ливерпуль» по классу выше и обязан побеждать, но и «Брайтон» вряд ли останется без гола.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Ливерпуля».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Ливерпуля» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85