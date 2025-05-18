19 мая на стадионе «AMEX» в Брайтоне состоится один из центральных матчей 37 тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем». Обе команды уверенно идут в атаке, демонстрируя зрелищный футбол, но преследуют разные цели: «Брайтон» борется за место в еврокубках, а «Ливерпуль» – за титул.

«Брайтон»

«Брайтон» под конец сезона показывает неплохую форму: команда не проигрывает в трeх матчах подряд, забивая стабильно – по голу и более в последних шести турах. В атаке выделяется Дэнни Уэлбек, у которого 11 голов в 35 матчах. При этом оборона остаeтся слабым местом: 9 пропущенных мячей за последние 5 игр, и в среднем 1.80 гола за матч.

Дома «Брайтон» чувствует себя уверенно – 6 матчей без поражений в 8 последних встречах, что делает их опасным соперником для любого гранда. Особенно стоит отметить способность команды стабильно находить пути к воротам таких соперников, как «Арсенал» и «Вест Хэм».

«Ливерпуль»

Подопечные Клоппа проводят стабильный сезон и подойдут к игре с сильной мотивацией сохранить лидерство в таблице. «Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд, забивает в каждом из 21 последних матчей Премьер-лиги и имеет лучший показатель по результативности – 83 гола.

Мохамед Салах остаeтся главной атакующей угрозой (33 гола в 50 матчах), а также хорошо работают связки с Гакпо и Диасом. Несмотря на силу атаки, оборона «красных» допускает ошибки: 7 пропущенных в 5 матчах. Это даeт шанс сопернику отличиться.

Факты о командах

«Брайтон»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

В 5 последних матчах: 10 голов забито, 9 пропущено

Средние показатели: 2.00 забитых и 1.80 пропущенных за матч

«Ливерпуль»

21 матч подряд с голами в Премьер-лиге

Побеждает в 3 из 4 последних матчей

В 5 последних матчах: 11 голов забито, 7 пропущено

Средние показатели: 2.20 забитых и 1.40 пропущенных за матч

Личные встречи 16% (3) 21% (4) 63% (12) 23 Забитых мячей 42 1.21 В среднем за матч 2.21 3:0 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 10 тур Ливерпуль 2 : 1 Брайтон Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Брайтон 2 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 30 тур Ливерпуль 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 8 тур Брайтон 2 : 2 Ливерпуль Англия. Кубок, 1/16 финала Брайтон 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 20 тур Брайтон 3 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 9 тур Ливерпуль 3 : 3 Брайтон Англия. Премьер-лига, 29 тур Брайтон 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 10 тур Ливерпуль 2 : 2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 22 тур Ливерпуль 0 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 10 тур Брайтон 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 34 тур Брайтон 1 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 14 тур Ливерпуль 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 22 тур Брайтон 0 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 3 тур Ливерпуль 1 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 38 тур Ливерпуль 4 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 15 тур Брайтон 1 : 5 Ливерпуль Англия. Кубок, 1/8 финала Ливерпуль 6 : 1 Брайтон Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Брайтон 1 : 2 Ливерпуль

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ливерпуль»

И «Брайтон», и «Ливерпуль» находятся в атакующей форме. При этом оборона у обеих команд не блещет надeжностью. С учeтом мотивации гостей и опасности хозяев на контратаках, можно ожидать результативный поединок. «Ливерпуль» по классу выше и обязан побеждать, но и «Брайтон» вряд ли останется без гола.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Ливерпуля».

Рекомендованные ставки: