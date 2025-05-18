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Прогноз на точный счёт матча «Брайтон» – «Ливерпуль»: Премьер-лига, 19 мая 2025

18 мая 2025 10:53
Брайтон - Ливерпуль
19 мая 2025, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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7.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Ливерпуля»
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19 мая на стадионе «AMEX» в Брайтоне состоится один из центральных матчей 37 тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем». Обе команды уверенно идут в атаке, демонстрируя зрелищный футбол, но преследуют разные цели: «Брайтон» борется за место в еврокубках, а «Ливерпуль» – за титул.

«Брайтон»

«Брайтон» под конец сезона показывает неплохую форму: команда не проигрывает в трeх матчах подряд, забивая стабильно – по голу и более в последних шести турах. В атаке выделяется Дэнни Уэлбек, у которого 11 голов в 35 матчах. При этом оборона остаeтся слабым местом: 9 пропущенных мячей за последние 5 игр, и в среднем 1.80 гола за матч.

Дома «Брайтон» чувствует себя уверенно – 6 матчей без поражений в 8 последних встречах, что делает их опасным соперником для любого гранда. Особенно стоит отметить способность команды стабильно находить пути к воротам таких соперников, как «Арсенал» и «Вест Хэм».

«Ливерпуль»

Подопечные Клоппа проводят стабильный сезон и подойдут к игре с сильной мотивацией сохранить лидерство в таблице. «Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд, забивает в каждом из 21 последних матчей Премьер-лиги и имеет лучший показатель по результативности – 83 гола.

Мохамед Салах остаeтся главной атакующей угрозой (33 гола в 50 матчах), а также хорошо работают связки с Гакпо и Диасом. Несмотря на силу атаки, оборона «красных» допускает ошибки: 7 пропущенных в 5 матчах. Это даeт шанс сопернику отличиться.

Факты о командах

«Брайтон»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В 5 последних матчах: 10 голов забито, 9 пропущено
  • Средние показатели: 2.00 забитых и 1.80 пропущенных за матч

«Ливерпуль»

  • 21 матч подряд с голами в Премьер-лиге
  • Побеждает в 3 из 4 последних матчей
  • В 5 последних матчах: 11 голов забито, 7 пропущено
  • Средние показатели: 2.20 забитых и 1.40 пропущенных за матч

Личные встречи
16% (3)
21% (4)
63% (12)
23
Забитых мячей
42
1.21
В среднем за матч
2.21
3:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
2 : 1
02.11.2024
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брайтон
2 : 3
30.10.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
2 : 1
31.03.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
2 : 2
08.10.2023
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон
2 : 1
29.01.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон
3 : 0
14.01.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3 : 3
01.10.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
0 : 2
12.03.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
2 : 2
30.10.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0 : 1
03.02.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
1 : 1
28.11.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
1 : 3
08.07.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ливерпуль
2 : 1
30.11.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Брайтон
0 : 1
12.01.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 0
25.08.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
4 : 0
13.05.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон
1 : 5
02.12.2017
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ливерпуль
6 : 1
19.02.2012
Брайтон
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Брайтон
1 : 2
21.09.2011
Ливерпуль
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Прогноз на матч «Брайтон» – «Ливерпуль»

И «Брайтон», и «Ливерпуль» находятся в атакующей форме. При этом оборона у обеих команд не блещет надeжностью. С учeтом мотивации гостей и опасности хозяев на контратаках, можно ожидать результативный поединок. «Ливерпуль» по классу выше и обязан побеждать, но и «Брайтон» вряд ли останется без гола.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Ливерпуля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Ливерпуля» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

7.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Ливерпуля»
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Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брайтон
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3 : 0
6.60
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6.40
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