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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 30 октября 2021
Ливерпуль
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
4'
Д. Хендерсон
24'
С. Мане
41'
Э. Мвепу
65'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Брайтон
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Даффи
90'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
Желтая карточка
Т. Минамино
88'
Замена
Т. Минамино
️️️️
К. Джонс
87'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
78'
77'
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Лаллана
66'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Я. Модер
65'
ГОЛ! 2:2!
Л. Троссард
Пас отдал
А. Лаллана
60'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
И. Биссума
41'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мвепу
Пас отдал
С. Мач
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
24'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Н. Кейта
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
М. Салах
4'
Желтая карточка
Э. Робертсон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Кейта
14
Хендерсон
21
Джонс
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-3-3
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
25
Даффи
17
Кукурелья
7
Модер
28
Биссума
12
Мвепу
7
Мач
10
Лаллана
19
Троссард
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
21
Джонс
18
Минамино
18
Минамино
21
Джонс
7
Модер
48
Лэмпти
48
Лэмпти
7
Модер
10
Лаллана
13
Гросс
13
Гросс
10
Лаллана
28
Биссума
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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