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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 08 июля 2020
Брайтон
08.07.2020, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
45'
Л. Троссард
6'
М. Салах
8'
Д. Хендерсон
76'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ливерпуль
89'
Желтая карточка
Д. Гомес
87'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
Желтая карточка
Т. Лэмпти
85'
80'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
78'
Желтая карточка
Фабиньо
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Проппер
71'
Замена
А. Муй
️️️️
П. Гросс
71'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Мак Аллистер
71'
63'
Желтая карточка
С. Мане
61'
Замена
Фабиньо
️️️️
Н. Кейта
61'
Замена
С. Мане
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
46'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Н. Уильямс
ГОЛ! 1:2!
Л. Троссард
Пас отдал
Т. Лэмпти
45'
41'
Желтая карточка
Н. Уильямс
8'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хендерсон
Пас отдал
М. Салах
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Н. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-4-2
13
Райан
48
Лэмпти
5
Данк
33
Берн
4
Уэбстер
24
Проппер
13
Гросс
10
Мак Аллистер
16
Стивенс
11
Мопе
19
Троссард
4-4-1-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Уильямс
23
Вейналдум
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
10
Салах
9
Фирмино
24
Проппер
28
Биссума
28
Биссума
24
Проппер
13
Гросс
13
Муй
13
Муй
13
Гросс
10
Мак Аллистер
10
Коннолли
10
Коннолли
10
Мак Аллистер
3
Уильямс
3
Робертсон
3
Робертсон
3
Уильямс
8
Кейта
6
Фабиньо
6
Фабиньо
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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