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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 01 октября 2022
Ливерпуль
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Брайтон
33'
Р. Фирмино
54'
Р. Фирмино
63'
А. Уэбстер (АГ)
4'
Л. Троссард
18'
Л. Троссард
83'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Брайтон
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Т. Алькантара
90'
87'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
86'
83'
ГОЛ! 3:3!
Л. Троссард
Пас отдал
К. Митома
76'
Замена
А. Лаллана
️️️️
П. Эступиньян
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
75'
65'
Замена
К. Митома
️️️️
П. Гросс
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
А. Уэбстер
63'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Хендерсон
59'
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Цимикас
59'
ГОЛ! 2:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Л. Диас
54'
Замена
Л. Диас
️️️️
Ф. Карвалью
46'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
33'
29'
Желтая карточка
П. Эступиньян
18'
ГОЛ! 0:2!
Л. Троссард
Пас отдал
С. Мач
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Артур
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
14
Карвалью
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-2-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
2
Эступиньян
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
7
Мач
19
Троссард
18
Уэлбек
33
Цимикас
20
Милнер
20
Милнер
33
Цимикас
14
Хендерсон
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Хендерсон
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
14
Карвалью
14
Диас
14
Диас
14
Карвалью
6
Алькантара
29
Нуньес
29
Нуньес
6
Алькантара
19
Троссард
48
Лэмпти
48
Лэмпти
19
Троссард
2
Эступиньян
10
Лаллана
10
Лаллана
2
Эступиньян
13
Гросс
22
Митома
22
Митома
13
Гросс
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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