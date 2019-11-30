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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 30 ноября 2019
Ливерпуль
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
18'
В. ван Дейк
24'
В. ван Дейк
79'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Брайтон
79'
ГОЛ! 2:1!
Л. Данк
Замена
Адриан
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
78'
Красная карточка
Алиссон
76'
76'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Коннолли
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
76'
69'
Замена
С. Альсате
️️️️
М. Монтойя
69'
Замена
Л. Троссард
️️️️
И. Биссума
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Салах
69'
ГОЛ! 2:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
24'
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-5-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
33
Берн
4
Уэбстер
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
28
Биссума
13
Муй
10
Коннолли
21
Окслэд-Чемберлен
13
Адриан
13
Адриан
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Салах
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
33
Монтойя
7
Альсате
7
Альсате
33
Монтойя
28
Биссума
19
Троссард
19
Троссард
28
Биссума
10
Коннолли
11
Мопе
11
Мопе
10
Коннолли
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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