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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 12 января 2019
Брайтон
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
50'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ливерпуль
90'
+4
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Салах
90'
Замена
Н. Кейта
️️️️
С. Мане
Замена
Б. Каял
️️️️
П. Гросс
79'
72'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Шакири
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
66'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
С. Мач
66'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-1-2
27
Баттон
13
Бонг
5
Данк
25
Даффи
33
Монтойя
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
9
Локадия
39
Мюррэй
3-1-2-3-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Шакири
10
Мане
9
Фирмино
7
Мач
93
Кноккарт
93
Кноккарт
7
Мач
13
Гросс
7
Каял
7
Каял
13
Гросс
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
10
Шакири
20
Милнер
20
Милнер
10
Шакири
10
Мане
8
Кейта
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
27
Ориги
27
Ориги
10
Салах
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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