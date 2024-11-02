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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 02 ноября 2024
Ливерпуль
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
69'
К. Гакпо
72'
М. Салах
14'
Ф. Кадиоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Брайтон
Замена
К. Брэдли
️️️️
М. Салах
90'
+1
88'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Хиншелвуд
87'
Замена
Я. Модер
️️️️
Ф. Кадиоглу
87'
Замена
С. Адингра
️️️️
К. Митома
83'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
Замена
В. Эндо
️️️️
Д. Нуньес
77'
76'
Замена
М. Виффер
️️️️
Я. Аяри
76'
Замена
Б. Груда
️️️️
Й. Велтман
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
Пас отдал
К. Джонс
72'
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
В. ван Дейк
69'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Собослаи
66'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Мак Аллистер
66'
Замена
Д. Гомес
️️️️
И. Конате
46'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
45'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
(К)
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
21
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-2-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
44
Игор
34
Велтман
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
26
Аяри
24
Кадиоглу
22
Митома
10
Рюттер
18
Уэлбек
16
Конате
2
Гомес
2
Гомес
16
Конате
10
Салах
12
Брэдли
12
Брэдли
10
Салах
29
Нуньес
3
Эндо
3
Эндо
29
Нуньес
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
14
Диас
14
Диас
8
Собослаи
24
Кадиоглу
7
Модер
7
Модер
24
Кадиоглу
26
Аяри
27
Виффер
27
Виффер
26
Аяри
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
34
Велтман
10
Груда
10
Груда
34
Велтман
8
Хиншелвуд
11
Фергюсон
11
Фергюсон
8
Хиншелвуд
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
7
Нарушения
10
18
Офсайды
1
0
Количество передач
441
466
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.99
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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