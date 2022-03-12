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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 12 марта 2022
Брайтон
12.03.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
19'
Л. Диас
61'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ливерпуль
86'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
84'
Желтая карточка
Фабиньо
Желтая карточка
Н. Мопе
81'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
75'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
И. Биссума
65'
64'
Замена
Д. Жота
️️️️
М. Салах
64'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Н. Кейта
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Салах
Желтая карточка
И. Биссума
55'
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Лаллана
53'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Альсате
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
34
Велтман
5
Данк
48
Лэмпти
7
Альсате
28
Биссума
10
Мак Аллистер
19
Троссард
7
Мач
11
Мопе
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Салах
10
Мане
14
Диас
Лаллана
13
Гросс
13
Гросс
Лаллана
7
Альсате
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Альсате
28
Биссума
18
Уэлбек
18
Уэлбек
28
Биссума
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
8
Кейта
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Кейта
10
Салах
20
Жота
20
Жота
10
Салах
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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