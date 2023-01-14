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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 14 января 2023
Брайтон
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
47'
С. Мач
53'
С. Мач
82'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ливерпуль
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Л. Данк
90'
+1
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
К. Митома
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Мач
82'
69'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
69'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Ж. Матип
69'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
69'
Замена
Б. Доук
️️️️
Фабиньо
Замена
Й. Велтман
️️️️
А. Лаллана
66'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
66'
65'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 2:0!
С. Мач
Пас отдал
Э. Фергюсон
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Мач
Пас отдал
К. Митома
47'
30'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
18'
Желтая карточка
Ж. Матип
Желтая карточка
Л. Данк
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Бен Доук
ПВ
3-1-2-3-1
97
Санчес
2
Эступиньян
5
Данк
6
Колуилл
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
22
Митома
10
Лаллана
7
Мач
11
Фергюсон
4-1-3-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Салах
18
Гакпо
10
Лаллана
34
Велтман
34
Велтман
10
Лаллана
5
Данк
4
Уэбстер
4
Уэбстер
5
Данк
22
Митома
48
Лэмпти
48
Лэмпти
22
Митома
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
6
Фабиньо
11
Доук
11
Доук
6
Фабиньо
32
Матип
2
Гомес
2
Гомес
32
Матип
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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