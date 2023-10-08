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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 08 октября 2023
Брайтон
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
20'
С. Адингра
78'
Л. Данк
40'
М. Салах
45+1'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ливерпуль
Желтая карточка
К. Балеба
90'
+4
Замена
А. Фати
️️️️
Ж. Педро
89'
86'
Желтая карточка
Д. Гомес
80'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 2:2!
Л. Данк
Пас отдал
С. Мач
78'
73'
Замена
И. Конате
️️️️
Ж. Матип
67'
Желтая карточка
Д. Собослаи
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
Игор
63'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
60'
46'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Х. Эллиот
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Салах
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
С. Адингра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
3-2-3-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
44
Игор
5
Данк
13
Гросс
20
Балеба
7
Адингра
22
Митома
7
Мач
9
Педро
11
Фергюсон
4-1-3-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
10
Салах
10
Эллиот
14
Диас
29
Нуньес
8
Собослаи
44
Игор
6
ван Хеке
6
ван Хеке
44
Игор
9
Педро
31
Фати
31
Фати
9
Педро
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
32
Матип
16
Конате
16
Конате
32
Матип
10
Эллиот
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Эллиот
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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