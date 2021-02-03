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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 03 февраля 2021
Ливерпуль
03.02.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
56'
С. Альсате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Брайтон
87'
Замена
А. Зекири
️️️️
Л. Троссард
83'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Н. Мопе
Замена
К. Джонс
️️️️
Р. Фирмино
79'
67'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Мач
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Вейналдум
64'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Шакири
64'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Альсате
Пас отдал
Л. Троссард
Желтая карточка
Д. Вейналдум
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
16
Джейк Кен
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
3-4-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
3
Филлипс
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
20
Милнер
23
Вейналдум
6
Алькантара
10
Шакири
10
Салах
9
Фирмино
4-3-1-2
97
Санчес
4
Уайт
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
13
Гросс
28
Биссума
7
Альсате
7
Мач
19
Троссард
11
Мопе
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
9
Фирмино
21
Джонс
21
Джонс
9
Фирмино
10
Шакири
27
Ориги
27
Ориги
10
Шакири
19
Троссард
9
Зекири
9
Зекири
19
Троссард
7
Мач
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Мач
11
Мопе
10
Коннолли
10
Коннолли
11
Мопе
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
16
Джейк Кен
ЦП
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Перси Тау
ПВ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
38
Том МакГилл
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
16
Джейк Кен
ЦП
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
38
Том МакГилл
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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