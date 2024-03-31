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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 31 марта 2024
Ливерпуль
31.03.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
27'
Л. Диас
65'
М. Салах
2'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Брайтон
Желтая карточка
К. Гакпо
90'
+4
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Собослаи
90'
+4
90'
+2
Замена
В. Барко
️️️️
П. Эступиньян
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
89'
Желтая карточка
В. Эндо
88'
83'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Я. Модер
83'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
С. Адингра
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Нуньес
83'
71'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
70'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Т. Лэмпти
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
Пас отдал
А. Мак Аллистер
65'
Желтая карточка
Д. Гомес
58'
Желтая карточка
В. ван Дейк
50'
48'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
27'
20'
Желтая карточка
П. Гросс
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Сами Шушане
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Келлехер
4
Куанса
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Брэдли
3
Эндо
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-2-3-1-1
1
Вербрюгген
5
Данк
6
ван Хеке
34
Велтман
48
Лэмпти
2
Эступиньян
20
Балеба
13
Гросс
7
Модер
7
Адингра
18
Уэлбек
8
Собослаи
8
Гравенберх
8
Гравенберх
8
Собослаи
29
Нуньес
10
Эллиот
10
Эллиот
29
Нуньес
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
2
Эступиньян
4
Барко
4
Барко
2
Эступиньян
7
Модер
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Модер
48
Лэмпти
10
Буонанотте
10
Буонанотте
48
Лэмпти
7
Адингра
11
Фергюсон
11
Фергюсон
7
Адингра
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
21
Сами Шушане
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
21
Сами Шушане
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
5
3
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
20
6
Офсайды
5
3
Количество передач
573
461
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.44
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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