Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 25 августа 2018
Ливерпуль
25.08.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
23'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Брайтон
Замена
Ж. Матип
️️️️
Т. Александер-Арнольд
89'
80'
Замена
П. Гросс
️️️️
И. Биссума
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Мане
80'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
77'
76'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Кноккарт
75'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Мач
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Кейта
67'
60'
Желтая карточка
Л. Балогун
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
20
Милнер
23
Вейналдум
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-3-2-1
13
Райан
33
Монтойя
27
Балогун
13
Бонг
25
Даффи
28
Биссума
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
2
Александер-Арнольд
32
Матип
32
Матип
2
Александер-Арнольд
8
Кейта
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Мане
15
Старридж
15
Старридж
10
Мане
28
Биссума
13
Гросс
13
Гросс
28
Биссума
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
7
Мач
9
Локадия
9
Локадия
7
Мач
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Ливерпуль
Брайтон
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+