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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 30 октября 2024
Брайтон
30.10.2024, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
81'
С. Адингра
90'
Т. Лэмпти
46'
К. Гакпо
63'
К. Гакпо
85'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ливерпуль
90'
+2
Желтая карточка
И. Конате
90'
+2
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Куанса
ГОЛ! 2:3!
Т. Лэмпти
90'
85'
ГОЛ! 1:3!
Л. Диас
ГОЛ! 1:2!
С. Адингра
81'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Х. Энкисо
76'
Замена
К. Митома
️️️️
Б. Груда
75'
71'
Замена
М. Салах
️️️️
К. Гакпо
71'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Собослаи
Замена
Д. Хиншелвуд
️️️️
Я. Модер
68'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Я. Паул ван Хеке
68'
64'
Замена
Т. Ньони
️️️️
В. Эндо
64'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Т. Мортон
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Гакпо
51'
Желтая карточка
В. Эндо
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Т. Мортон
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Ф. Кадиоглу
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
(К)
ВР
44
Игор
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К)
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-3-1
23
Стил
44
Игор
6
ван Хеке
48
Лэмпти
24
Кадиоглу
27
Виффер
7
Модер
7
Адингра
10
Груда
10
Энкисо
11
Фергюсон
4-1-2-3
1
Ярош
12
Брэдли
4
Куанса
2
Гомес
3
Робертсон
3
Эндо
21
Джонс
23
Мортон
14
Диас
8
Собослаи
18
Гакпо
24
Кадиоглу
2
Эступиньян
2
Эступиньян
24
Кадиоглу
6
ван Хеке
34
Велтман
34
Велтман
6
ван Хеке
7
Модер
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
7
Модер
10
Груда
22
Митома
22
Митома
10
Груда
10
Энкисо
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Энкисо
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
23
Мортон
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
23
Мортон
3
Эндо
42
Ньони
42
Ньони
3
Эндо
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
8
Собослаи
29
Нуньес
29
Нуньес
8
Собослаи
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
11
Офсайды
3
3
Количество передач
398
513
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Amex Stadium, Brighton and Hove
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