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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 02 декабря 2017
Брайтон
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 5
Завершен
Ливерпуль
51'
Г. Мюррэй (П)
30'
Э. Джан
31'
Р. Фирмино
49'
Р. Фирмино
87'
Ф. Коутиньо
89'
Л. Данк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ливерпуль
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
Л. Данк
87'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Бруно
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Г. Мюррэй
51'
49'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
31'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ф. Коутиньо
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джан
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
13
Бонг
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
93
Кноккарт
39
Мюррэй
37
Браун
3-1-3-2-1
22
Миньоле
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
3
Робертсон
23
Джан
14
Хендерсон
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
11
Коутиньо
9
Фирмино
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
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