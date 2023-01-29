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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 29 января 2023
Брайтон
29.01.2023, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
39'
Л. Данк
90+2'
К. Митома
30'
Х. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ливерпуль
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
Т. Лэмпти
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
К. Митома
Пас отдал
П. Эступиньян
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Робертсон
Замена
Д. Ундав
️️️️
Э. Фергюсон
89'
86'
Желтая карточка
Фабиньо
85'
Замена
Фабиньо
️️️️
С. Байчетич
79'
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Д. Уэлбек
67'
Желтая карточка
Л. Данк
63'
62'
Желтая карточка
И. Конате
59'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Кейта
59'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Х. Эллиот
59'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Й. Велтман
️️️️
А. Уэбстер
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Данк
Пас отдал
Т. Лэмпти
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эллиот
Пас отдал
М. Салах
17'
Желтая карточка
С. Байчетич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Джек Хиншелвуд
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Энди Моран
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-2-2
23
Стил
2
Эступиньян
5
Данк
4
Уэбстер
48
Лэмпти
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
7
Мач
11
Фергюсон
18
Уэлбек
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
16
Конате
3
Робертсон
22
Байчетич
8
Кейта
6
Алькантара
10
Салах
10
Эллиот
18
Гакпо
4
Уэбстер
34
Велтман
34
Велтман
4
Уэбстер
48
Лэмпти
6
ван Хеке
6
ван Хеке
48
Лэмпти
18
Уэлбек
6
Гилмор
6
Гилмор
18
Уэлбек
11
Фергюсон
26
Ундав
26
Ундав
11
Фергюсон
22
Байчетич
6
Фабиньо
6
Фабиньо
22
Байчетич
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
8
Кейта
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Кейта
6
Алькантара
21
Джонс
21
Джонс
6
Алькантара
10
Эллиот
29
Нуньес
29
Нуньес
10
Эллиот
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
97
Роберт Санчес
ВР
8
Джек Хиншелвуд
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Энди Моран
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
8
Джек Хиншелвуд
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Энди Моран
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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