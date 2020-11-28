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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ливерпуль
Брайтон - Ливерпуль: обзор матча 28 ноября 2020
Брайтон
28.11.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+2'
П. Гросс (П)
60'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ливерпуль
90'
+3
Желтая карточка
Алиссон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Гросс
90'
+2
Желтая карточка
Б. Уайт
83'
74'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Милнер
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Лаллана
71'
64'
Замена
С. Мане
️️️️
М. Салах
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Коннолли
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
М. Салах
46'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Уильямс
Желтая карточка
Й. Велтман
45'
+1
Замена
Л. Троссард
️️️️
Н. Мопе
26'
Пенальти не реализован!
Н. Мопе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-1-3
13
Райан
4
Уайт
4
Уэбстер
34
Велтман
5
Данк
28
Биссума
13
Гросс
7
Мач
11
Мопе
18
Уэлбек
10
Коннолли
3-1-2-3-1
1
Алиссон
3
Уильямс
3
Филлипс
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Салах
20
Жота
18
Минамино
9
Фирмино
10
Коннолли
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Коннолли
Лаллана
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
Лаллана
11
Мопе
19
Троссард
19
Троссард
11
Мопе
20
Милнер
21
Джонс
21
Джонс
20
Милнер
3
Уильямс
14
Хендерсон
14
Хендерсон
3
Уильямс
10
Салах
10
Мане
10
Мане
10
Салах
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Остались в запасе
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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