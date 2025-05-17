Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Осасуна» – «Эспаньол»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 11:51
Осасуна - Эспаньол
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
Перейти в онлайн матча
6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Осасуны»
Сделать ставку

18 мая на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 37 тура Ла Лиги между командами с противоположными задачами. «Осасуна» уверенно закрепилась в верхней половине таблицы и продолжает радовать болельщиков результативной игрой, тогда как «Эспаньол» ведeт отчаянную борьбу за выживание после серии неудачных выступлений.

«Осасуна»

Подопечные Ягобы Арраса поступательно набирают очки и показывают стабильную атакующую игру. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а также забивает в 7 турах подряд, что говорит о высоком уровне взаимодействия в атаке. В последних 5 матчах «Осасуна» отличилась 9 раз, а средний показатель – 1.80 гола за игру. Лидером нападения остаeтся Анте Будимир с 23 голами – один из лучших форвардов лиги в этом сезоне.

В матче с «Атлетико» команда показала зрелость и уверенность, победив со счeтом 2:0. Дома «Осасуна» особенно опасна, и в последних турах подтверждает это, обыграв «Севилью» и добившись ничьей с крепким «Бетисом».

«Эспаньол»

Барселонский коллектив находится в тревожной ситуации. Команда проиграла 4 матча подряд, а оборона выглядит уязвимой – 9 пропущенных голов за 5 туров (в среднем 1.80 за игру). При этом нападение работает нестабильно: всего 4 забитых мяча за тот же отрезок. Команда явно теряет форму под давлением борьбы за выживание.

Хави Пуадо остаeтся главной надеждой, но в одиночку вытянуть команду из зоны риска будет сложно. Также стоит отметить потерю концентрации в концовках матчей – именно тогда «Эспаньол» чаще всего пропускает решающие мячи. С текущей формой и отсутствием уверенности в защите добиться результата в Памплоне будет крайне трудно.

Факты о командах

«Осасуна»

  • Победа над «Атлетико» (2:0) в последнем туре
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

«Эспаньол»

  • 4 поражения подряд
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
  • В среднем 1.80 пропущенных за игру

Личные встречи
50% (12)
21% (5)
29% (7)
30
Забитых мячей
19
1.25
В среднем за матч
0.79
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
0 : 0
14.12.2024
Осасуна
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 1
04.02.2023
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 0
20.10.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
08.05.2022
Осасуна
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
14.08.2021
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0 : 2
17.01.2021
Осасуна
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
08.03.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 4
01.12.2019
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3 : 0
26.02.2017
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0 : 2
07.04.2013
Эспаньол
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 3
10.11.2012
Осасуна
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
10.04.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 2
27.11.2011
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4 : 0
20.02.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
26.09.2010
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2 : 1
08.05.2010
Осасуна
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
2 : 0
16.01.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
1 : 0
22.03.2009
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
02.11.2008
Осасуна
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 1
13.04.2008
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 2
25.11.2007
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Осасуна» – «Эспаньол»

С учeтом формы команд и текущей мотивации, «Осасуна» является очевидным фаворитом. Команда не только лучше организована, но и стабильно демонстрирует результат как дома, так и в матчах против соперников из нижней части таблицы. «Эспаньолу» будет сложно сдержать атакующую линию соперника, особенно учитывая нестабильность в защите и серию поражений.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Осасуны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Осасуны» – коэффициент 6.10
  • Победа «Осасуны» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92

6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Осасуны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Эспаньол Осасуна
Другие прогнозы
Матч завершен
3 : 0
5.90
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту - Насьональ
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
Матч завершен
0 : 3
6.40
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС - Морейренcе
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
Матч завершен
4 : 1
6.50
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука - Боавишта
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе - Санта-Клара
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
Матч завершен
4 : 0
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил - Эштрела
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 