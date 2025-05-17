18 мая на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 37 тура Ла Лиги между командами с противоположными задачами. «Осасуна» уверенно закрепилась в верхней половине таблицы и продолжает радовать болельщиков результативной игрой, тогда как «Эспаньол» ведeт отчаянную борьбу за выживание после серии неудачных выступлений.

«Осасуна»

Подопечные Ягобы Арраса поступательно набирают очки и показывают стабильную атакующую игру. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а также забивает в 7 турах подряд, что говорит о высоком уровне взаимодействия в атаке. В последних 5 матчах «Осасуна» отличилась 9 раз, а средний показатель – 1.80 гола за игру. Лидером нападения остаeтся Анте Будимир с 23 голами – один из лучших форвардов лиги в этом сезоне.

В матче с «Атлетико» команда показала зрелость и уверенность, победив со счeтом 2:0. Дома «Осасуна» особенно опасна, и в последних турах подтверждает это, обыграв «Севилью» и добившись ничьей с крепким «Бетисом».

«Эспаньол»

Барселонский коллектив находится в тревожной ситуации. Команда проиграла 4 матча подряд, а оборона выглядит уязвимой – 9 пропущенных голов за 5 туров (в среднем 1.80 за игру). При этом нападение работает нестабильно: всего 4 забитых мяча за тот же отрезок. Команда явно теряет форму под давлением борьбы за выживание.

Хави Пуадо остаeтся главной надеждой, но в одиночку вытянуть команду из зоны риска будет сложно. Также стоит отметить потерю концентрации в концовках матчей – именно тогда «Эспаньол» чаще всего пропускает решающие мячи. С текущей формой и отсутствием уверенности в защите добиться результата в Памплоне будет крайне трудно.

Факты о командах

«Осасуна»

Победа над «Атлетико» (2:0) в последнем туре

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

«Эспаньол»

4 поражения подряд

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх

В среднем 1.80 пропущенных за игру

Личные встречи 50% (12) 21% (5) 29% (7) 30 Забитых мячей 19 1.25 В среднем за матч 0.79 4:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 17 тур Эспаньол 0 : 0 Осасуна Испания. Примера, 20 тур Эспаньол 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 10 тур Осасуна 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 35 тур Эспаньол 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 1 тур Осасуна 0 : 0 Эспаньол Испания. Кубок, 1/16 финала Эспаньол 0 : 2 Осасуна Испания. Примера, 27 тур Осасуна 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 15 тур Эспаньол 2 : 4 Осасуна Испания. Примера, 24 тур Эспаньол 3 : 0 Осасуна Испания. Примера, 5 тур Осасуна 1 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 37 тур Эспаньол 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 18 тур Осасуна 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 30 тур Осасуна 0 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 11 тур Эспаньол 0 : 3 Осасуна Испания. Примера, 33 тур Осасуна 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 14 тур Эспаньол 1 : 2 Осасуна Испания. Примера, 24 тур Осасуна 4 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 5 тур Эспаньол 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 37 тур Эспаньол 2 : 1 Осасуна Испания. Примера, 18 тур Осасуна 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 28 тур Осасуна 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 9 тур Эспаньол 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 32 тур Эспаньол 0 : 1 Осасуна Испания. Примера, 13 тур Осасуна 1 : 2 Эспаньол

Прогноз на матч «Осасуна» – «Эспаньол»

С учeтом формы команд и текущей мотивации, «Осасуна» является очевидным фаворитом. Команда не только лучше организована, но и стабильно демонстрирует результат как дома, так и в матчах против соперников из нижней части таблицы. «Эспаньолу» будет сложно сдержать атакующую линию соперника, особенно учитывая нестабильность в защите и серию поражений.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Осасуны».

Рекомендованные ставки: