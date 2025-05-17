18 мая на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 37 тура Ла Лиги между командами с противоположными задачами. «Осасуна» уверенно закрепилась в верхней половине таблицы и продолжает радовать болельщиков результативной игрой, тогда как «Эспаньол» ведeт отчаянную борьбу за выживание после серии неудачных выступлений.
«Осасуна»
Подопечные Ягобы Арраса поступательно набирают очки и показывают стабильную атакующую игру. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а также забивает в 7 турах подряд, что говорит о высоком уровне взаимодействия в атаке. В последних 5 матчах «Осасуна» отличилась 9 раз, а средний показатель – 1.80 гола за игру. Лидером нападения остаeтся Анте Будимир с 23 голами – один из лучших форвардов лиги в этом сезоне.
В матче с «Атлетико» команда показала зрелость и уверенность, победив со счeтом 2:0. Дома «Осасуна» особенно опасна, и в последних турах подтверждает это, обыграв «Севилью» и добившись ничьей с крепким «Бетисом».
«Эспаньол»
Барселонский коллектив находится в тревожной ситуации. Команда проиграла 4 матча подряд, а оборона выглядит уязвимой – 9 пропущенных голов за 5 туров (в среднем 1.80 за игру). При этом нападение работает нестабильно: всего 4 забитых мяча за тот же отрезок. Команда явно теряет форму под давлением борьбы за выживание.
Хави Пуадо остаeтся главной надеждой, но в одиночку вытянуть команду из зоны риска будет сложно. Также стоит отметить потерю концентрации в концовках матчей – именно тогда «Эспаньол» чаще всего пропускает решающие мячи. С текущей формой и отсутствием уверенности в защите добиться результата в Памплоне будет крайне трудно.
Факты о командах
«Осасуна»
- Победа над «Атлетико» (2:0) в последнем туре
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
«Эспаньол»
- 4 поражения подряд
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
- В среднем 1.80 пропущенных за игру
Прогноз на матч «Осасуна» – «Эспаньол»
С учeтом формы команд и текущей мотивации, «Осасуна» является очевидным фаворитом. Команда не только лучше организована, но и стабильно демонстрирует результат как дома, так и в матчах против соперников из нижней части таблицы. «Эспаньолу» будет сложно сдержать атакующую линию соперника, особенно учитывая нестабильность в защите и серию поражений.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Осасуны».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Осасуны» – коэффициент 6.10
- Победа «Осасуны» – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92