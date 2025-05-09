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Прогноз на точный счет матча «Ренн» – «Ницца»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:51
Ренн - Ницца
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
Перейти в онлайн матча
6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Ниццы»
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10 мая на «Роазон Парк» «Ренн» примет «Ниццу» в рамках 33-го тура Лиги 1. Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и постараются закрепить свои позиции в турнирной таблице: «Ницца» борется за Лигу чемпионов, а «Ренн» стремится закончить сезон максимально достойно, несмотря на спад в апреле.

«Ренн»

«Ренн» после поражения от «Тулузы» (1:2) продолжает нестабильное выступление и занимает 11-е место с 38 очками. Команда забивает стабильно – в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир Арно Калимуэндо показывает высокую результативность, забив 16 голов в 32 матчах. В последних 5 встречах команда забила 9 голов и пропустила столько же, что демонстрирует атакующую игру с проблемами в защите. На домашнем поле «Ренн» традиционно играет уверенно и всегда нацелен на победу.

«Ницца»

«Ницца» занимает 4-е место с 57 очками и находится в отличной форме, выиграв 3 последних матча, включая уверенную победу над «ПСЖ» (3:1). Лидер атаки Эванн Гессан отметился 12 голами за сезон. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей и выглядит мощно впереди. При этом оборона команды нестабильна: 6 пропущенных мячей за 5 последних игр. Несмотря на успешную серию, «Ницца» регулярно допускает ошибки в защите, что может создать проблемы на выезде.

Факты о командах:

«Ренн»

  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).
  • В среднем 1.80 гола пропускает за игру.

«Ницца»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 7 последних матчах.
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).
  • В среднем 1.20 гола пропускает за игру.

Личные встречи
29% (11)
32% (12)
39% (15)
41
Забитых мячей
49
1.08
В среднем за матч
1.29
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
2 : 0
10.05.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 2
03.01.2025
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 0
05.11.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2 : 1
06.05.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
2 : 1
02.01.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
1 : 1
02.04.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 2
12.12.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1 : 2
26.02.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0 : 1
13.12.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
1 : 1
24.01.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 2
01.09.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
0 : 0
14.04.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
14.09.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
1 : 1
08.04.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
0 : 1
17.09.2017
Ницца
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
2 : 2
12.02.2017
Ницца
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1 : 0
14.08.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 0
10.04.2016
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ницца
2 : 2
04.01.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 4
18.10.2015
Ницца
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
2 : 1
25.04.2015
Ницца
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1 : 2
03.12.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 0
11.01.2014
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
2 : 1
17.08.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
0 : 3
05.05.2013
Ницца
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
1 : 0
11.12.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
3 : 1
16.04.2012
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0 : 0
21.01.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
2 : 0
03.12.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2 : 0
13.02.2011
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1 : 2
25.09.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
2 : 2
08.05.2010
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
16.08.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
0 : 1
21.02.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
1 : 0
27.09.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 1
23.01.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
1 : 1
19.08.2007
Ренн
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Прогноз на матч «Ренн» – «Ницца»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным, учитывая атакующий настрой обеих команд и проблемы в защите. «Ренн» опасен дома, а «Ницца» сейчас в отличной форме, но часто пропускает. Логично ожидать обмена голами и победы гостей в упорной борьбе. Основной прогноз – обе команды забьют и победа «Ниццы».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ниццы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ниццы» – коэффициент 6.00
  • Победа «Ниццы» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Ниццы»
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Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Ницца Ренн
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