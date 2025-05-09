10 мая на «Роазон Парк» «Ренн» примет «Ниццу» в рамках 33-го тура Лиги 1. Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и постараются закрепить свои позиции в турнирной таблице: «Ницца» борется за Лигу чемпионов, а «Ренн» стремится закончить сезон максимально достойно, несмотря на спад в апреле.

«Ренн»

«Ренн» после поражения от «Тулузы» (1:2) продолжает нестабильное выступление и занимает 11-е место с 38 очками. Команда забивает стабильно – в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир Арно Калимуэндо показывает высокую результативность, забив 16 голов в 32 матчах. В последних 5 встречах команда забила 9 голов и пропустила столько же, что демонстрирует атакующую игру с проблемами в защите. На домашнем поле «Ренн» традиционно играет уверенно и всегда нацелен на победу.

«Ницца»

«Ницца» занимает 4-е место с 57 очками и находится в отличной форме, выиграв 3 последних матча, включая уверенную победу над «ПСЖ» (3:1). Лидер атаки Эванн Гессан отметился 12 голами за сезон. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей и выглядит мощно впереди. При этом оборона команды нестабильна: 6 пропущенных мячей за 5 последних игр. Несмотря на успешную серию, «Ницца» регулярно допускает ошибки в защите, что может создать проблемы на выезде.

Факты о командах:

«Ренн»

Забивает в 4 последних матчах.

Пропускает в 5 последних матчах.

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).

В среднем 1.80 гола пропускает за игру.

«Ницца»

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 7 последних матчах.

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).

В среднем 1.20 гола пропускает за игру.

Личные встречи 29% (11) 32% (12) 39% (15) 41 Забитых мячей 49 1.08 В среднем за матч 1.29 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 33 тур Ренн 2 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 16 тур Ницца 3 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 18 тур Ренн 2 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 11 тур Ницца 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 34 тур Ницца 2 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 17 тур Ренн 2 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 30 тур Ницца 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 18 тур Ренн 1 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 27 тур Ренн 1 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 14 тур Ницца 0 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 21 тур Ницца 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 4 тур Ренн 1 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 32 тур Ренн 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 5 тур Ницца 2 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 32 тур Ницца 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 6 тур Ренн 0 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур Ренн 2 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 1 тур Ницца 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 33 тур Ницца 3 : 0 Ренн Франция. Кубок, 1/32 финала Ницца 2 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 10 тур Ренн 1 : 4 Ницца Франция. Лига 1, 34 тур Ренн 2 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 16 тур Ницца 1 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 20 тур Ренн 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 2 тур Ницца 2 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 35 тур Ренн 0 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 17 тур Ницца 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 32 тур Ренн 3 : 1 Ницца Франция. Кубок, 1/16 финала Ницца 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 16 тур Ницца 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур Ренн 2 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 7 тур Ницца 1 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 37 тур Ренн 2 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 2 тур Ницца 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур Ницца 0 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 7 тур Ренн 1 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур Ренн 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 4 тур Ницца 1 : 1 Ренн

Прогноз на матч «Ренн» – «Ницца»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным, учитывая атакующий настрой обеих команд и проблемы в защите. «Ренн» опасен дома, а «Ницца» сейчас в отличной форме, но часто пропускает. Логично ожидать обмена голами и победы гостей в упорной борьбе. Основной прогноз – обе команды забьют и победа «Ниццы».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ниццы».

Рекомендованные ставки: