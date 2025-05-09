10 мая на «Роазон Парк» «Ренн» примет «Ниццу» в рамках 33-го тура Лиги 1. Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и постараются закрепить свои позиции в турнирной таблице: «Ницца» борется за Лигу чемпионов, а «Ренн» стремится закончить сезон максимально достойно, несмотря на спад в апреле.
«Ренн»
«Ренн» после поражения от «Тулузы» (1:2) продолжает нестабильное выступление и занимает 11-е место с 38 очками. Команда забивает стабильно – в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир Арно Калимуэндо показывает высокую результативность, забив 16 голов в 32 матчах. В последних 5 встречах команда забила 9 голов и пропустила столько же, что демонстрирует атакующую игру с проблемами в защите. На домашнем поле «Ренн» традиционно играет уверенно и всегда нацелен на победу.
«Ницца»
«Ницца» занимает 4-е место с 57 очками и находится в отличной форме, выиграв 3 последних матча, включая уверенную победу над «ПСЖ» (3:1). Лидер атаки Эванн Гессан отметился 12 голами за сезон. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей и выглядит мощно впереди. При этом оборона команды нестабильна: 6 пропущенных мячей за 5 последних игр. Несмотря на успешную серию, «Ницца» регулярно допускает ошибки в защите, что может создать проблемы на выезде.
Факты о командах:
«Ренн»
- Забивает в 4 последних матчах.
- Пропускает в 5 последних матчах.
- В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).
- В среднем 1.80 гола пропускает за игру.
«Ницца»
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Забивает в 7 последних матчах.
- В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).
- В среднем 1.20 гола пропускает за игру.
Прогноз на матч «Ренн» – «Ницца»
Матч обещает быть напряжeнным и результативным, учитывая атакующий настрой обеих команд и проблемы в защите. «Ренн» опасен дома, а «Ницца» сейчас в отличной форме, но часто пропускает. Логично ожидать обмена голами и победы гостей в упорной борьбе. Основной прогноз – обе команды забьют и победа «Ниццы».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ниццы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Ниццы» – коэффициент 6.00
- Победа «Ниццы» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1.5 – коэффициент 2.00