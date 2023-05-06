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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 06 мая 2023
Ницца
06.05.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
49'
Г. Лаборд
71'
Т. Моффи
77'
Б. Бурижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Ренн
77'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
К. Токо Экамби
77'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Ж. Белосян
75'
Замена
И. Салах
️️️️
Л. Угочукву
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Б. Буанани
72'
Замена
П. Росарио
️️️️
А. Рэмзи
72'
ГОЛ! 2:0!
Т. Моффи
71'
69'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
А. Калимуэндо
54'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Б. Буанани
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
3
Лотомба
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
26
Буанани
9
Лаборд
9
Моффи
4-1-2-3
30
Манданда
14
Траоре
3
Теате
24
Белосян
17
Омари
18
Угочукву
14
Майер
27
Бурижо
11
Доку
15
Калимуэндо
9
Гуири
26
Буанани
20
Аталь
20
Аталь
26
Буанани
21
Рэмзи
13
Росарио
13
Росарио
21
Рэмзи
24
Белосян
22
Ассиньон
22
Ассиньон
24
Белосян
18
Угочукву
7
Салах
7
Салах
18
Угочукву
15
Калимуэндо
9
Экамби
9
Экамби
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Ницца
Ренн
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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