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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ницца
Ренн - Ницца: обзор матча 01 сентября 2019
Ренн
01.09.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
25'
В. Бенитес (АГ)
63'
В. Сиприен (П)
90+1'
Р. Коли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ницца
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Коли
Пас отдал
С. Н'Соки
Желтая карточка
Х. Траоре
88'
85'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Сиприен
49'
Желтая карточка
Б. Срарфи
28'
Желтая карточка
П. Бюрнер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Бенитес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
96
Адам Унас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-2-3-2
16
Менди
21
Морель
25
Гелин
3
Да Силва
27
Мауасса
14
Траоре
19
Гренье
27
Бурижо
6
Камавинга
9
Джордан
99
Ньянг
3-2-4-1
44
Бенитес
13
Коли
3
Пельмар
4
Льорис
13
Бюрнер
20
Аталь
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
61
Тамез
11
Лусамба
19
Срарфи
Остались в запасе
Ренн
Ницца
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
19
Кефрен Тюрам
ОП
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
96
Адам Унас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
96
Адам Унас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ренн - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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