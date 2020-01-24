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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 24 января 2020
Ницца
24.01.2020, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
47'
К. Дольберг
81'
Ф. Тайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
81'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тайт
65'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
П. Лис-Мелу
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
3-1-2-3-1
44
Бенитес
5
Сарр
29
Эрейе
4
Данте
15
Данило
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
9
Маолида
20
Клод-Морис
96
Унас
9
Дольберг
4-2-1-3
16
Менди
23
Боэ
23
Наньон
21
Морель
27
Мауасса
17
Леа Силики
6
Камавинга
29
Тайт
23
Эну
11
Рафинья
99
Ньянг
Остались в запасе
Ницца
Ренн
19
Кефрен Тюрам
ОП
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ницца - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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