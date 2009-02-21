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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 21 февраля 2009
Ницца
21.02.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
68'
О. Томер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
О. Эшуафни
️️️️
Д. Эльебюик
ГОЛ! 0:1!
О. Томер
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
М. Траоре
Желтая карточка
Э. Фаэ
Желтая карточка
М. Траоре
Желтая карточка
К. Боканегра
Желтая карточка
Д. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
22
Оливье Томер
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
99
Патрис Люзи
ВР
22
Бира Дембеле
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
3-1-4-2
1
Оспина
5
Канте
4
Апам
0
Сид
8
Траоре
14
Фаэ
18
Диаките
8
Эльебюик
27
Сабле
14
Реми
21
Бамого
3-2-3-1-1
1
Дюшез
29
Данзе
16
Фанни
13
Ханссон
0
Обе
3
Боканегра
25
Мбиа
18
Лемуан
0
Шейру
22
Томер
7
Бриан
8
Траоре
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
8
Траоре
8
Эльебюик
0
Эшуафни
0
Эшуафни
8
Эльебюик
Остались в запасе
Ницца
Ренн
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
99
Патрис Люзи
ВР
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
99
Патрис Люзи
ВР
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Ницца - Ренн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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