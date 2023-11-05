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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 05 ноября 2023
Ницца
05.11.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
45'
Ж. Бога
87'
С. Манданда (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Ренн
90'
+1
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Н. Матич
90'
+1
Замена
Г. Дуэ
️️️️
А. Гуири
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Манданда
87'
85'
Красная карточка
В. Омари
Замена
М. Сансон
️️️️
К. Тюрам
80'
Замена
С. Диоп
️️️️
Т. Моффи
80'
Замена
Р. Перро
️️️️
Ж. Бога
80'
78'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Э. Ле Фе
Красная карточка
Ю. Ндайшими
75'
68'
Желтая карточка
А. Трюффер
Замена
Э. Гессан
️️️️
Г. Лаборд
63'
59'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Л. Бляс
59'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
М. Терье
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бога
45'
17'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
(К)
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
5
Жереми Жаке
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Булка
26
Бар
4
Данте
55
Ндайшими
20
Тодибо
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
13
Бога
9
Моффи
9
Лаборд
4-1-2-2-1
30
Манданда
22
Ассиньон
17
Омари
24
Белосян
3
Трюффер
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
11
Терье
9
Гуири
13
Бога
15
Перро
15
Перро
13
Бога
19
Тюрам
8
Сансон
8
Сансон
19
Тюрам
9
Моффи
10
Диоп
10
Диоп
9
Моффи
9
Лаборд
10
Гессан
10
Гессан
9
Лаборд
9
Гуири
20
Дуэ
20
Дуэ
9
Гуири
18
Матич
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Матич
11
Терье
14
Дуэ
14
Дуэ
11
Терье
28
Ле Фе
91
Йылдырым
91
Йылдырым
28
Ле Фе
10
Бляс
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
10
Бляс
Остались в запасе
Ницца
Ренн
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
93
Готье Гайо
ВР
5
Жереми Жаке
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
5
Жереми Жаке
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Ренн
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Альянс Ривьера
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