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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 08 апреля 2018
Ницца
08.04.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
17'
А. Плеа
27'
Б. Бурижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
Желтая карточка
Данте
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Б. Андре
82'
Желтая карточка
И. Сарр
Желтая карточка
М. Ле Марша
78'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
69'
45'
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
А. Суке
37'
27'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
М. Зеффан
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
М. Ле Марша
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-3-3
44
Бенитес
4
Данте
6
Марлон
23
Ле Марша
2
Суке
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
14
Сери
14
Плеа
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
3-3-1-2
40
Коубек
2
Зеффан
23
Наньон
5
Бенсебаини
21
Андре
14
Прсич
27
Бурижо
7
Сарр
25
Сахо
10
Хазри
Остались в запасе
Ницца
Ренн
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ницца - Ренн
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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