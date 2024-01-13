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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ницца
Ренн - Ницца: обзор матча 13 января 2024
Ренн
13.01.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
31'
Б. Бурижо (П)
54'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Ницца
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Д. Дуэ
86'
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Калимуэндо
86'
Желтая карточка
В. Омари
79'
78'
Замена
Т. Луше
️️️️
М. Сансон
Замена
И. Салах
️️️️
Б. Бурижо
77'
77'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Т. Моффи
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Э. Ле Фе
65'
64'
Замена
М. Чо
️️️️
Г. Лаборд
64'
Замена
Р. Белахьян
️️️️
А. Клод-Морис
ГОЛ! 2:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Э. Ле Фе
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Бурижо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Эванн Гессан
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
3
Теате
20
Дуэ
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
11
Терье
14
Дуэ
15
Калимуэндо
4-1-1-1-3
1
Булка
3
Лотомба
55
Ндайшими
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
8
Сансон
20
Клод-Морис
9
Лаборд
9
Моффи
10
Гессан
15
Калимуэндо
24
Белосян
24
Белосян
15
Калимуэндо
28
Ле Фе
32
Ридер
32
Ридер
28
Ле Фе
27
Бурижо
7
Салах
7
Салах
27
Бурижо
14
Дуэ
91
Йылдырым
91
Йылдырым
14
Дуэ
20
Клод-Морис
21
Белахьян
21
Белахьян
20
Клод-Морис
8
Сансон
23
Луше
23
Луше
8
Сансон
9
Моффи
26
Буанани
26
Буанани
9
Моффи
9
Лаборд
50
Чо
50
Чо
9
Лаборд
Остались в запасе
Ренн
Ницца
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ренн - Ницца
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
11
Количество передач
412
546
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.64
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Роазон Парк
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