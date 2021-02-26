Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ницца
Ренн - Ницца: обзор матча 26 февраля 2021
Ренн
26.02.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
39'
М. Терье
19'
А. Гуири (П)
58'
Ф. Данильюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ницца
88'
Замена
Р. Бамбу
️️️️
Ф. Данильюк
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
М. Терье
79'
Замена
А. Эну
️️️️
К. Гренье
79'
79'
Замена
К. Тюрам
️️️️
С. Н'Соки
67'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Х. Будауи
Замена
Б. Бурижо
️️️️
Э. Камавинга
65'
Замена
Дальберт
️️️️
А. Трюффер
65'
58'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Данильюк
Пас отдал
А. Гуири
56'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
ГОЛ! 1:1!
М. Терье
39'
37'
Желтая карточка
С. Н'Соки
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гуири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
4-3-1-2
1
Гомис
3
Трюффер
21
Агер
3
Да Силва
14
Траоре
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
19
Гренье
11
Терье
11
Доку
9
Гирасси
3-3-1-2-1
44
Бенитес
2
Салиба
24
Данильюк
20
Тодибо
34
Н'Соки
14
Шнейдерлен
11
Камара
6
Будауи
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Гуири
3
Трюффер
29
Дальберт
29
Дальберт
3
Трюффер
11
Терье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Терье
6
Камавинга
27
Бурижо
27
Бурижо
6
Камавинга
19
Гренье
23
Эну
23
Эну
19
Гренье
24
Данильюк
3
Бамбу
3
Бамбу
24
Данильюк
34
Н'Соки
19
Тюрам
19
Тюрам
34
Н'Соки
6
Будауи
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
6
Будауи
Остались в запасе
Ренн
Ницца
29
Флавьен Тайт
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Остались в запасе
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ренн - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Ницца
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+