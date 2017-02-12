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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ницца
Ренн - Ницца: обзор матча 12 февраля 2017
Ренн
12.02.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
7'
М. Амалфитано
21'
Д. Сио
81'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ницца
90'
Желтая карточка
П. Байссе
Желтая карточка
П. Мендеш
90'
81'
ГОЛ! 2:1!
В. Эйссерик
75'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Дальберт
Замена
Д. Каваре
️️️️
Р. Бенсебаини
75'
Замена
А. Калулу
️️️️
Ф. Мубеле
64'
63'
Замена
М. Оббади
️️️️
В. Косьелло
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Й. Наньон
45'
43'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Плеа
ГОЛ! 2:0!
Д. Сио
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Амалфитано
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЛП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-5-1
56
Костиль
5
Бенсебаини
29
Данзе
3
Мендеш
23
Наньон
21
Андре
19
Мубеле
8
Шантом
14
Прсич
31
Амалфитано
13
Сио
4-3-3
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
44
Байссе
29
Дальберт
26
Косьелло
25
Сиприен
14
Сери
9
Эйссерик
14
Плеа
20
Бельханда
5
Бенсебаини
15
Каваре
15
Каваре
5
Бенсебаини
23
Наньон
6
Фернандес
6
Фернандес
23
Наньон
19
Мубеле
15
Калулу
15
Калулу
19
Мубеле
26
Косьелло
21
Оббади
21
Оббади
26
Косьелло
29
Дальберт
23
Ле Марша
23
Ле Марша
29
Дальберт
14
Плеа
11
Донис
11
Донис
14
Плеа
Остались в запасе
Ренн
Ницца
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ренн - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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