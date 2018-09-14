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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 14 сентября 2018
Ницца
14.09.2018, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
77'
А. Сен-Максимен
89'
П. Лис-Мелу
58'
Р. дель Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
Замена
О. Боскальи
️️️️
М. Маолида
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
М. Маолида
89'
85'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Джордан
Желтая карточка
А. Тамез
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Сен-Максимен
77'
Желтая карточка
Ю. Аталь
74'
68'
Замена
И. Сарр
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Ю. Аталь
️️️️
К. Жалле
62'
Желтая карточка
Данте
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. дель Кастильо
45'
+1
Желтая карточка
Д. Леа Силики
Желтая карточка
К. Эрейе
40'
15'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
Мешер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-2-3-1-1
44
Бенитес
4
Данте
29
Эрейе
13
Коли
5
Сарр
13
Жалле
25
Сиприен
61
Тамез
33
Лис-Мелу
9
Маолида
10
Сен-Максимен
4-4-1-1
40
Коубек
2
Зеффан
3
Да Силва
17
Мешер
5
Бенсебаини
27
Бурижо
21
Андре
17
Леа Силики
19
Гренье
20
дель Кастильо
9
Джордан
13
Жалле
20
Аталь
20
Аталь
13
Жалле
9
Маолида
21
Боскальи
21
Боскальи
9
Маолида
27
Бурижо
7
Сарр
7
Сарр
27
Бурижо
17
Мешер
25
Гелин
25
Гелин
17
Мешер
9
Джордан
99
Ньянг
99
Ньянг
9
Джордан
Остались в запасе
Ницца
Ренн
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
27
Абдулайе Диалло
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ницца - Ренн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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