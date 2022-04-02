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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 02 апреля 2022
Ницца
02.04.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
67'
А. Делор
78'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Ренн
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
87'
87'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Б. Бурижо
Желтая карточка
Д. Клюйверт
84'
84'
Желтая карточка
Х. Траоре
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Терье
Пас отдал
Б. Бурижо
76'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
73'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ф. Тайт
Замена
Х. Будауи
️️️️
А. Делор
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
Ю. Аталь
67'
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Дольберг
67'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-2-1-3
44
Бенитес
20
Аталь
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
19
Тюрам
13
Росарио
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Делор
9
Гуири
4-1-2-2-1
80
Алемдар
14
Траоре
17
Омари
21
Агер
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
9
Делор
6
Будауи
6
Будауи
9
Делор
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
9
Дольберг
29
Гессан
29
Гессан
9
Дольберг
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
27
Бурижо
8
Мартен
8
Мартен
27
Бурижо
29
Тайт
9
Гирасси
9
Гирасси
29
Тайт
Остались в запасе
Ницца
Ренн
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Данило
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
11
Матис Тель
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Данило
ОП
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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