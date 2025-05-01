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«Райо Вальекано» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85

01 мая 2025 9:26
Райо Вальекано - Хетафе
02 мая 2025, пятница 22:00 | Испания. Примера, 34 тур
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3.2
Ничья – коэффициент 3.20
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2 мая на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции, чтобы завершить сезон в первой десятке. «Райо» пытается прервать серию без побед, а «Хетафе» ищет пути возвращения на победный путь после трeх поражений подряд.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» переживает непростой период: команда не может выиграть 4 тура подряд и пропустила 11 голов за последние 5 матчей. Проблемы в обороне особенно заметны после поражений от «Эспаньола» (0:4) и «Атлетико» (0:3). Однако клуб демонстрирует неплохую волю, сумев сыграть вничью с «Валенсией» (1:1). Лидером атаки остаeтся Хорхе де Фрутос, забивший 6 голов в 34 матчах. Дома «Райо» не побеждает уже 5 матчей, что создаeт дополнительное давление на команду в преддверии встречи.

«Хетафе»

«Хетафе» тоже не в лучшей форме: три поражения подряд и лишь один забитый мяч за этот отрезок. Команда потеряла атакующую мощь, которая помогла обыграть «Вальядолид» (4:0) и навязать борьбу «Лас-Пальмасу» (1:3). Мауро Арамбарри остаeтся ключевой фигурой, забив 9 голов в 33 играх. В последних матчах команда допускала ошибки в защите, пропустив 7 голов за 5 игр. Однако на выезде «Хетафе» показывает бойцовский характер, забивая в 4 из 5 последних матчей.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру за последние 5 матчей

«Хетафе»

  • Проигрывает 3 матча подряд
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей

Личные встречи
52% (12)
26% (6)
22% (5)
30
Забитых мячей
15
1.3
В среднем за матч
0.65
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 0
24.08.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
0 : 0
13.04.2024
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 2
02.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
1 : 1
12.02.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
0 : 0
14.10.2022
Хетафе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0 : 0
08.05.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
3 : 0
18.09.2021
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2 : 1
23.02.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.10.2018
Хетафе
Испания. Сегунда, 27 тур
Хетафе
1 : 0
25.02.2017
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 0
22.09.2016
Хетафе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Хетафе
3 : 1
16.12.2015
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
2 : 0
02.12.2015
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1 : 2
18.05.2014
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 1
12.01.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 2
26.05.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
3 : 1
07.01.2013
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
12.02.2012
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
18.09.2011
Райо Вальекано
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Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Хетафе»

Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях, с проблемами в обороне и недостаточной результативностью. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля, но не выигрывает дома 5 матчей подряд. «Хетафе», несмотря на серию поражений, способен забить благодаря активности Арамбарри. Матч обещает быть упорным, с небольшим количеством голов. Вероятен сценарий с минимальным перевесом одной из сторон или ничьей.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.20
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» меньше 1.5 – коэффициент 1.75

3.2
Ничья – коэффициент 3.20
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Хетафе Райо Вальекано
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Матч завершен
3 : 3
1.9
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Матч завершен
2 : 0
2.0
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Победа «Зенита» – коэффициент 2.00
Матч завершен
0 : 2
1.95
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
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0 : 1
2.05
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