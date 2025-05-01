2 мая на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции, чтобы завершить сезон в первой десятке. «Райо» пытается прервать серию без побед, а «Хетафе» ищет пути возвращения на победный путь после трeх поражений подряд.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» переживает непростой период: команда не может выиграть 4 тура подряд и пропустила 11 голов за последние 5 матчей. Проблемы в обороне особенно заметны после поражений от «Эспаньола» (0:4) и «Атлетико» (0:3). Однако клуб демонстрирует неплохую волю, сумев сыграть вничью с «Валенсией» (1:1). Лидером атаки остаeтся Хорхе де Фрутос, забивший 6 голов в 34 матчах. Дома «Райо» не побеждает уже 5 матчей, что создаeт дополнительное давление на команду в преддверии встречи.
«Хетафе»
«Хетафе» тоже не в лучшей форме: три поражения подряд и лишь один забитый мяч за этот отрезок. Команда потеряла атакующую мощь, которая помогла обыграть «Вальядолид» (4:0) и навязать борьбу «Лас-Пальмасу» (1:3). Мауро Арамбарри остаeтся ключевой фигурой, забив 9 голов в 33 играх. В последних матчах команда допускала ошибки в защите, пропустив 7 голов за 5 игр. Однако на выезде «Хетафе» показывает бойцовский характер, забивая в 4 из 5 последних матчей.
Факты о командах
«Райо Вальекано»
- Не выигрывает 4 матча подряд
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру за последние 5 матчей
«Хетафе»
- Проигрывает 3 матча подряд
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 матчей
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Хетафе»
Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях, с проблемами в обороне и недостаточной результативностью. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля, но не выигрывает дома 5 матчей подряд. «Хетафе», несмотря на серию поражений, способен забить благодаря активности Арамбарри. Матч обещает быть упорным, с небольшим количеством голов. Вероятен сценарий с минимальным перевесом одной из сторон или ничьей.
Рекомендованные ставки
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» меньше 1.5 – коэффициент 1.75