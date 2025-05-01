2 мая на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции, чтобы завершить сезон в первой десятке. «Райо» пытается прервать серию без побед, а «Хетафе» ищет пути возвращения на победный путь после трeх поражений подряд.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» переживает непростой период: команда не может выиграть 4 тура подряд и пропустила 11 голов за последние 5 матчей. Проблемы в обороне особенно заметны после поражений от «Эспаньола» (0:4) и «Атлетико» (0:3). Однако клуб демонстрирует неплохую волю, сумев сыграть вничью с «Валенсией» (1:1). Лидером атаки остаeтся Хорхе де Фрутос, забивший 6 голов в 34 матчах. Дома «Райо» не побеждает уже 5 матчей, что создаeт дополнительное давление на команду в преддверии встречи.

«Хетафе»

«Хетафе» тоже не в лучшей форме: три поражения подряд и лишь один забитый мяч за этот отрезок. Команда потеряла атакующую мощь, которая помогла обыграть «Вальядолид» (4:0) и навязать борьбу «Лас-Пальмасу» (1:3). Мауро Арамбарри остаeтся ключевой фигурой, забив 9 голов в 33 играх. В последних матчах команда допускала ошибки в защите, пропустив 7 голов за 5 игр. Однако на выезде «Хетафе» показывает бойцовский характер, забивая в 4 из 5 последних матчей.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Не выигрывает 4 матча подряд

Забивает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру за последние 5 матчей

«Хетафе»

Проигрывает 3 матча подряд

Забивает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей

Личные встречи 52% (12) 26% (6) 22% (5) 30 Забитых мячей 15 1.3 В среднем за матч 0.65 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 2 тур Хетафе 0 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 31 тур Райо Вальекано 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 19 тур Хетафе 0 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур Хетафе 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 9 тур Райо Вальекано 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 35 тур Хетафе 0 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 5 тур Райо Вальекано 3 : 0 Хетафе Испания. Примера, 25 тур Хетафе 2 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 9 тур Райо Вальекано 1 : 2 Хетафе Испания. Сегунда, 27 тур Хетафе 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Сегунда, 6 тур Райо Вальекано 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 31 тур Райо Вальекано 2 : 0 Хетафе Испания. Кубок, 1/16 финала Хетафе 3 : 1 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/16 финала Райо Вальекано 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 12 тур Хетафе 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 36 тур Райо Вальекано 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 17 тур Хетафе 1 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 38 тур Райо Вальекано 1 : 2 Хетафе Испания. Примера, 19 тур Хетафе 0 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 37 тур Хетафе 1 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 18 тур Райо Вальекано 3 : 1 Хетафе Испания. Примера, 23 тур Райо Вальекано 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 4 тур Хетафе 0 : 1 Райо Вальекано

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Хетафе»

Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях, с проблемами в обороне и недостаточной результативностью. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля, но не выигрывает дома 5 матчей подряд. «Хетафе», несмотря на серию поражений, способен забить благодаря активности Арамбарри. Матч обещает быть упорным, с небольшим количеством голов. Вероятен сценарий с минимальным перевесом одной из сторон или ничьей.

Рекомендованные ставки