28 апреля 2025 года на стадионе «Олимпийский стадион» в Риме состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Лацио» примет «Парму». Этот матч имеет большое значение для обеих команд. «Лацио» стремится укрепить свою позицию в зоне еврокубков, а «Парма» борется за выживание в Серии А.

«Лацио»

«Лацио» набрал 59 очков после 33 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда продемонстрировала хорошую форму в последних матчах, не проигрывая в 4 из последних 5 игр. В последних 5 матчах «Лацио» забил 7 голов, что свидетельствует о стабильной атакующей игре, и пропустил 4 гола. Лучший бомбардир команды – Валентин Кастельянос, который забил 14 голов в 35 матчах.

Лацио не проигрывает в 6 из последних 8 домашних матчей и в целом выглядит очень уверенно на своем стадионе, что дает им большое преимущество в предстоящей встрече.

«Парма»

«Парма» набрала 31 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 4 гола, пропустив 3, что говорит о стабильности в обороне. Однако атакующие показатели команды остаются не самыми высокими. Лучший бомбардир команды – Анж-Йоан Бонни, который забил 6 голов в 33 матчах.

Парма не проигрывает в 6 последних матчах в Серии А, но их игра на выезде оставляет желать лучшего. В данном матче им предстоит встретиться с сильным противником, что делает их задачу очень сложной.

Факты о командах

«Лацио»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч, пропускает 0.8 гола.

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос (14 голов в 35 матчах).

Забивает в 13 последних матчах против «Пармы».

«Парма»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч, пропускает 0.6 гола.

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Лучший бомбардир – Анж-Йоан Бонни (6 голов в 33 матчах).

Пропускает в 8 последних матчах.

Личные встречи 70% (16) 17% (4) 13% (3) 40 Забитых мячей 19 1.74 В среднем за матч 0.83 4:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 14 тур Парма 3 : 1 Лацио Италия. Серия А, 36 тур Лацио 1 : 0 Парма Италия. Кубок, 1/8 финала Лацио 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 17 тур Парма 0 : 2 Лацио Италия. Серия А, 23 тур Парма 0 : 1 Лацио Италия. Серия А, 4 тур Лацио 2 : 0 Парма Италия. Серия А, 28 тур Лацио 4 : 1 Парма Италия. Серия А, 9 тур Парма 0 : 2 Лацио Италия. Серия А, 33 тур Лацио 4 : 0 Парма Италия. Серия А, 14 тур Парма 1 : 2 Лацио Италия. Серия А, 31 тур Лацио 3 : 2 Парма Италия. Кубок, 1/8 финала Лацио 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 12 тур Парма 1 : 1 Лацио Италия. Серия А, 34 тур Парма 0 : 0 Лацио Италия. Серия А, 15 тур Лацио 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 30 тур Парма 3 : 1 Лацио Италия. Серия А, 11 тур Лацио 1 : 0 Парма Италия. Серия А, 32 тур Лацио 2 : 0 Парма Италия. Серия А, 13 тур Парма 1 : 1 Лацио Италия. Серия А, 24 тур Парма 0 : 2 Лацио Италия. Серия А, 5 тур Лацио 1 : 2 Парма Италия. Серия А, 32 тур Парма 2 : 2 Лацио Италия. Серия А, 13 тур Лацио 1 : 0 Парма

Прогноз на матч «Лацио» – «Парма»

«Лацио» будет фаворитом этого матча, особенно с учетом их уверенной формы в последних играх и сильной атакующей линии. Команда будет стремиться набрать три очка для укрепления своей позиции в еврокубковой зоне. «Парма» будет стараться использовать свою стабильную оборону, но в атаке у команды есть определенные проблемы, и они вряд ли смогут справиться с мощью «Лацио» в атаке.

Таким образом, наиболее вероятным исходом является победа «Лацио», хотя «Парма» может забить, учитывая ее стабильность в атаке в последних матчах.

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