28 апреля 2025 года на стадионе «Олимпийский стадион» в Риме состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Лацио» примет «Парму». Этот матч имеет большое значение для обеих команд. «Лацио» стремится укрепить свою позицию в зоне еврокубков, а «Парма» борется за выживание в Серии А.
«Лацио»
«Лацио» набрал 59 очков после 33 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда продемонстрировала хорошую форму в последних матчах, не проигрывая в 4 из последних 5 игр. В последних 5 матчах «Лацио» забил 7 голов, что свидетельствует о стабильной атакующей игре, и пропустил 4 гола. Лучший бомбардир команды – Валентин Кастельянос, который забил 14 голов в 35 матчах.
Лацио не проигрывает в 6 из последних 8 домашних матчей и в целом выглядит очень уверенно на своем стадионе, что дает им большое преимущество в предстоящей встрече.
«Парма»
«Парма» набрала 31 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 4 гола, пропустив 3, что говорит о стабильности в обороне. Однако атакующие показатели команды остаются не самыми высокими. Лучший бомбардир команды – Анж-Йоан Бонни, который забил 6 голов в 33 матчах.
Парма не проигрывает в 6 последних матчах в Серии А, но их игра на выезде оставляет желать лучшего. В данном матче им предстоит встретиться с сильным противником, что делает их задачу очень сложной.
Факты о командах
«Лацио»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч, пропускает 0.8 гола.
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос (14 голов в 35 матчах).
- Забивает в 13 последних матчах против «Пармы».
«Парма»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч, пропускает 0.6 гола.
- Не проигрывает в 6 последних матчах.
- Лучший бомбардир – Анж-Йоан Бонни (6 голов в 33 матчах).
- Пропускает в 8 последних матчах.
Прогноз на матч «Лацио» – «Парма»
«Лацио» будет фаворитом этого матча, особенно с учетом их уверенной формы в последних играх и сильной атакующей линии. Команда будет стремиться набрать три очка для укрепления своей позиции в еврокубковой зоне. «Парма» будет стараться использовать свою стабильную оборону, но в атаке у команды есть определенные проблемы, и они вряд ли смогут справиться с мощью «Лацио» в атаке.
Таким образом, наиболее вероятным исходом является победа «Лацио», хотя «Парма» может забить, учитывая ее стабильность в атаке в последних матчах.
Рекомендации:
- Победа «Лацио» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5 – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.40