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«Лацио» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 1.45

26 апреля 2025 9:05
Лацио - Парма
28 апр. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 34 тур
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1.45
Победа «Лацио» – коэффициент 1.45
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28 апреля 2025 года на стадионе «Олимпийский стадион» в Риме состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Лацио» примет «Парму». Этот матч имеет большое значение для обеих команд. «Лацио» стремится укрепить свою позицию в зоне еврокубков, а «Парма» борется за выживание в Серии А.

«Лацио»

«Лацио» набрал 59 очков после 33 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда продемонстрировала хорошую форму в последних матчах, не проигрывая в 4 из последних 5 игр. В последних 5 матчах «Лацио» забил 7 голов, что свидетельствует о стабильной атакующей игре, и пропустил 4 гола. Лучший бомбардир команды – Валентин Кастельянос, который забил 14 голов в 35 матчах.

Лацио не проигрывает в 6 из последних 8 домашних матчей и в целом выглядит очень уверенно на своем стадионе, что дает им большое преимущество в предстоящей встрече.

«Парма»

«Парма» набрала 31 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 4 гола, пропустив 3, что говорит о стабильности в обороне. Однако атакующие показатели команды остаются не самыми высокими. Лучший бомбардир команды – Анж-Йоан Бонни, который забил 6 голов в 33 матчах.

Парма не проигрывает в 6 последних матчах в Серии А, но их игра на выезде оставляет желать лучшего. В данном матче им предстоит встретиться с сильным противником, что делает их задачу очень сложной.

Факты о командах

«Лацио»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч, пропускает 0.8 гола.
  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос (14 голов в 35 матчах).
  • Забивает в 13 последних матчах против «Пармы».

«Парма»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч, пропускает 0.6 гола.
  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Анж-Йоан Бонни (6 голов в 33 матчах).
  • Пропускает в 8 последних матчах.

Личные встречи
70% (16)
17% (4)
13% (3)
40
Забитых мячей
19
1.74
В среднем за матч
0.83
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
3 : 1
01.12.2024
Лацио
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 0
12.05.2021
Парма
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
2 : 1
21.01.2021
Парма
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 2
10.01.2021
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
09.02.2020
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 0
22.09.2019
Парма
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
4 : 1
17.03.2019
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 2
21.10.2018
Лацио
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4 : 0
29.04.2015
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
3 : 2
30.03.2014
Парма
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
2 : 1
14.01.2014
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 1
10.11.2013
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0 : 0
28.04.2013
Лацио
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
2 : 1
02.12.2012
Парма
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 1
31.03.2012
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 0
06.11.2011
Парма
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2 : 0
10.04.2011
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1 : 1
21.11.2010
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 2
14.02.2010
Лацио
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1 : 2
23.09.2009
Парма
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2 : 2
06.04.2008
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 0
25.11.2007
Парма
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Прогноз на матч «Лацио» – «Парма»

«Лацио» будет фаворитом этого матча, особенно с учетом их уверенной формы в последних играх и сильной атакующей линии. Команда будет стремиться набрать три очка для укрепления своей позиции в еврокубковой зоне. «Парма» будет стараться использовать свою стабильную оборону, но в атаке у команды есть определенные проблемы, и они вряд ли смогут справиться с мощью «Лацио» в атаке.

Таким образом, наиболее вероятным исходом является победа «Лацио», хотя «Парма» может забить, учитывая ее стабильность в атаке в последних матчах.

Рекомендации:

  • Победа «Лацио» – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.40

1.45
Победа «Лацио» – коэффициент 1.45
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Парма Лацио
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