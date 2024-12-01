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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лацио
Парма - Лацио: обзор матча 01 декабря 2024
Парма
01.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
6'
Д. Ман
53'
А. Хадж Мохамед
90+1'
Э. Дель Прато
80'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Лацио
ГОЛ! 3:1!
Э. Дель Прато
Пас отдал
Г. Шарпантье
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Кастелланос
89'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Н. Ровелла
Замена
А. Бенедичак
️️️️
М. Кансельери
82'
82'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
80'
ГОЛ! 2:1!
В. Кастелланос
Замена
А. Эно
️️️️
Д. Леони
71'
Замена
Д. Камара
️️️️
А. Хадж Мохамед
70'
65'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Г. Исаксен
Желтая карточка
Б. Балог
64'
Желтая карточка
Н. Эстевес
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Хадж Мохамед
Пас отдал
Г. Шарпантье
53'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
46'
46'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Замена
Н. Эстевес
️️️️
М. Кейта
46'
45'
+7
Желтая карточка
М. Хила
Желтая карточка
А. Бонни
45'
+7
Желтая карточка
М. Кейта
33'
30'
Желтая карточка
Н. Ровелла
ГОЛ! 1:0!
Д. Ман
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
22
Маттео Кансельери
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
24
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-2-3-1
1
Сузуки
14
Валери
40
Балог
15
Леони
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
22
Кансельери
27
Ман
21
Хадж Мохамед
14
Бонни
3-1-4-1-1
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
34
Хила
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
7
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
16
Кейта
24
Эстевес
24
Эстевес
16
Кейта
21
Хадж Мохамед
3
Камара
3
Камара
21
Хадж Мохамед
15
Леони
18
Эно
18
Эно
15
Леони
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
22
Кансельери
9
Бенедичак
9
Бенедичак
22
Кансельери
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
6
Ровелла
14
Нослин
14
Нослин
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
9
Педро
9
Педро
7
Деле-Баширу
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
Остались в запасе
Парма
Лацио
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Парма - Лацио
4
3
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
17
13
Офсайды
0
2
Количество передач
233
559
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.34
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Эннио Тардини
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