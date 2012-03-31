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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лацио
Парма - Лацио: обзор матча 31 марта 2012
Парма
31.03.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
6'
М. Марига
12'
С. Флоккари
71'
С. Флоккари
36'
Л. Скалони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лацио
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Флоккари
+1
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
А. Лукарелли
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Л. Скалони
Желтая карточка
Х. Вальдес
ГОЛ! 3:1!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Джовинко
Замена
Эрнанес
️️️️
С. Маури
Замена
Э. Альфаро
️️️️
Т. Рокки
Замена
С. Морроне
️️️️
М. Марига
ГОЛ! 2:1!
Л. Скалони
Пас отдал
Л. Козак
Желтая карточка
А. Конко
17'
Замена
Л. Скалони
️️️️
А. Диас
ГОЛ! 2:0!
С. Флоккари
Пас отдал
Г. Палетта
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Марига
Пас отдал
Д. Биабиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
10
Хайме Вальдес
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
18
Массимо Гобби
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛВ
27
Матузалем
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ПВ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
4-4-2
83
Миранте
10
Вальдес
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
14
Галлоппа
18
Гобби
31
Марига
14
Биабиани
10
Флоккари
21
Джовинко
4-3-2-1
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
27
Матузалем
15
Гонсалес
24
Ледесма
18
Козак
6
Маури
18
Рокки
6
Лукарелли
27
Сантакроче
27
Сантакроче
6
Лукарелли
31
Марига
4
Морроне
4
Морроне
31
Марига
10
Флоккари
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Флоккари
3
Андре Диас
5
Скалони
5
Скалони
3
Андре Диас
6
Маури
10
Эрнанес
10
Эрнанес
6
Маури
18
Рокки
30
Альфаро
30
Альфаро
18
Рокки
Остались в запасе
Парма
Лацио
1
Никола Паварини
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Парма - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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