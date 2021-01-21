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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 21 января 2021
Лацио
21.01.2021, четверг, 23:15
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Парма
23'
М. Пароло
90'
С. Коломби (АГ)
83'
В. Михаила
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Парма
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Коломби
90'
83'
ГОЛ! 1:1!
В. Михаила
Пас отдал
Д. Риччи
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Фарес
71'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
71'
62'
Замена
Г. Бругман
️️️️
В. Сиприен
62'
Замена
Эрнани
️️️️
Я. Дези
Замена
Патрик
️️️️
С. Милинкович-Савич
59'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Перейра
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
А. Перейра
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
55
Шимон Чиж
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
38
Reinaldo Radu
ЦФ
36
Abdoul Hate Bane
ЦФ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
3-4-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
29
Худт
29
Лаццари
8
Эскаланте
16
Пароло
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
8
Перейра
19
Мурики
93
Фарес
3-5-2
91
Коломби
44
Буси
29
Диркс
31
Риччи
93
Спрокати
27
Куртич
6
Дези
25
Сиприен
19
Сом
11
Брунетта
7
Михаила
22
Милинкович-Савич
4
Патрик
4
Патрик
22
Милинкович-Савич
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
93
Фарес
19
Лулич
19
Лулич
93
Фарес
8
Перейра
32
Корреа
32
Корреа
8
Перейра
25
Сиприен
16
Бругман
16
Бругман
25
Сиприен
6
Дези
23
Эрнани
23
Эрнани
6
Дези
Остались в запасе
Лацио
Парма
55
Шимон Чиж
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
66
Филиппо Ринальди
ВР
38
Reinaldo Radu
ЦФ
36
Abdoul Hate Bane
ЦФ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
55
Луиджи Сепе
ВР
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
55
Шимон Чиж
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
38
Reinaldo Radu
ЦФ
36
Abdoul Hate Bane
ЦФ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
55
Луиджи Сепе
ВР
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Лацио - Парма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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