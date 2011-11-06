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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 06 ноября 2011
Лацио
06.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Парма
85'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
+1
Желтая карточка
С. Морроне
Замена
Х. Вальдес
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:0!
Д. Скулли
Замена
Л. Козак
️️️️
Д. Сиссе
Замена
М. Блази
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
Ф. Валиани
️️️️
С. Джовинко
Замена
Д. Скулли
️️️️
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
23
Диаките
3
Андре Диас
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
24
Ледесма
32
Брокки
10
Эрнанес
12
Сиссе
11
Клозе
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
14
Галлоппа
4
Морроне
32
Модесто
21
Джовинко
9
Пелле
14
Биабиани
10
Эрнанес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Эрнанес
12
Сиссе
18
Козак
18
Козак
12
Сиссе
19
Лулич
10
Скулли
10
Скулли
19
Лулич
32
Модесто
10
Вальдес
10
Вальдес
32
Модесто
14
Галлоппа
26
Блази
26
Блази
14
Галлоппа
21
Джовинко
80
Валиани
80
Валиани
21
Джовинко
Остались в запасе
Лацио
Парма
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Лацио - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
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