«Кристал Пэлас» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

19 апреля на стадионе «Селхерст Парк» Кристал Пэлас (12-е место, 43 очка) сыграет с Борнмутом (8-е место, 48 очков). Хозяева, проигравшие Ньюкаслу (5:0), стремятся восстановить репутацию, но в последних пяти матчах пропускают в среднем 2.4 гола за игру. Борнмут демонстрирует стабильность: не проигрывает десять из 12 последних гостевых матчей. Этот матч станет проверкой для обороны обеих команд, а также для атаки Кристал Пэлас, которая забивает в 18 из 20 последних игр.

«Кристал Пэлас»

Команда идет 12-й в таблице, набрав 43 очка, и в последних пяти матчах показала контраст: забито 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропущено 12 (2.4 в среднем). Лучший бомбардир Жан-Филипп Матета (16 голов в 37 матчах) остается надежным, но защита коллектива разваливается.

Хозяева не проигрывают четыре тура подряд дома, включая победу над Брайтоном (2:1). Однако последнее крупное поражение от Ньюкасла (5:0) подчеркнуло их уязвимость в защите.

Гости занимают 8-е место, набрав 48 очков, и демонстрируют устойчивость в гостях: не проигрывают десять из 12 последних матчей. В пяти последних играх забито 6 голов (1.2 в среднем) и пропущено 8 (1.6 в среднем).

Лучший бомбардир Джастин Клюйверт (13 голов в 33 матчах) остается ключевым, но защита иногда дает сбои (в среднем 1.6 пропущенных за пять матчей). Однако в последнем туре минимально победил Фулхэм (1:0), что укрепило уверенность.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает 5 из 7 последних очных матчей дома.

Забивает в 18 из 20 последних матчей.

Пропускает в 4 из последних 5 матчей (в среднем 2.4 гола за игру).

«Борнмут»

Не проигрывает 10 из 12 последних гостевых матчей.

Забивает в 8 из последних матчей.

Не пропускает в 3 из последних очных встреч с Кристал Пэлас.

Личные встречи 35% (6) 41% (7) 24% (4) 21 Забитых мячей 15 1.24 В среднем за матч 0.88 5:3 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 33 тур Кристал Пэлас 0 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 18 тур Борнмут 0 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 31 тур Борнмут 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 15 тур Кристал Пэлас 0 : 2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 36 тур Кристал Пэлас 2 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 18 тур Борнмут 0 : 2 Кристал Пэлас Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Борнмут 0 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 30 тур Борнмут 0 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 15 тур Кристал Пэлас 1 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 38 тур Кристал Пэлас 5 : 3 Борнмут Англия. Премьер-лига, 7 тур Борнмут 2 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 33 тур Борнмут 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 16 тур Кристал Пэлас 2 : 2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 23 тур Борнмут 0 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 3 тур Кристал Пэлас 1 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 18 тур Борнмут 0 : 0 Кристал Пэлас

Прогноз на матч

«Кристал Пэлас» имеет преимущество в домашней форме: не проигрывает четыре тура подряд и забивает в 18 из 20 матчей. Однако их защита ужасна (2.4 пропущенных за пять игр), что может сыграть на руку Борнмуту. Гости же в гостях стабильны (10 из 12 матчей без поражений), но атака нестабильна (1.2 гола за игру).

Вероятный исход: победа Кристал Пэлас , но с высокой вероятностью гола от Борнмута. Хозяева используют атакующие амбиции (Матета остается опасным), а гости смогут ответить благодаря опыту Клюйверта.

Рекомендованные ставки