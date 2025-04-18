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«Кристал Пэлас» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

18 апреля 2025 14:00
Кристал Пэлас - Борнмут
19 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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2.1
Победа «Кристал Пэлас» – коэф. 2.10
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19 апреля на стадионе «Селхерст Парк» Кристал Пэлас (12-е место, 43 очка) сыграет с Борнмутом (8-е место, 48 очков). Хозяева, проигравшие Ньюкаслу (5:0), стремятся восстановить репутацию, но в последних пяти матчах пропускают в среднем 2.4 гола за игру. Борнмут демонстрирует стабильность: не проигрывает десять из 12 последних гостевых матчей. Этот матч станет проверкой для обороны обеих команд, а также для атаки Кристал Пэлас, которая забивает в 18 из 20 последних игр.

«Кристал Пэлас»

Команда идет 12-й в таблице, набрав 43 очка, и в последних пяти матчах показала контраст: забито 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропущено 12 (2.4 в среднем). Лучший бомбардир Жан-Филипп Матета (16 голов в 37 матчах) остается надежным, но защита коллектива разваливается.

Хозяева не проигрывают четыре тура подряд дома, включая победу над Брайтоном (2:1). Однако последнее крупное поражение от Ньюкасла (5:0) подчеркнуло их уязвимость в защите.

«Борнмут»

Гости занимают 8-е место, набрав 48 очков, и демонстрируют устойчивость в гостях: не проигрывают десять из 12 последних матчей. В пяти последних играх забито 6 голов (1.2 в среднем) и пропущено 8 (1.6 в среднем).

Лучший бомбардир Джастин Клюйверт (13 голов в 33 матчах) остается ключевым, но защита иногда дает сбои (в среднем 1.6 пропущенных за пять матчей). Однако в последнем туре минимально победил Фулхэм (1:0), что укрепило уверенность.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает 5 из 7 последних очных матчей дома.
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей.
  • Пропускает в 4 из последних 5 матчей (в среднем 2.4 гола за игру).

«Борнмут»

  • Не проигрывает 10 из 12 последних гостевых матчей.
  • Забивает в 8 из последних матчей.
  • Не пропускает в 3 из последних очных встреч с Кристал Пэлас.

Личные встречи
35% (6)
41% (7)
24% (4)
21
Забитых мячей
15
1.24
В среднем за матч
0.88
5:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
19.04.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 0
26.12.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Борнмут
1 : 0
02.04.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
06.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
13.05.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 2
31.12.2022
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Борнмут
0 : 0
15.09.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
0 : 2
20.06.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
03.12.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
5 : 3
12.05.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2 : 1
01.10.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Борнмут
2 : 2
07.04.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
09.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
0 : 2
31.01.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
27.08.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
02.02.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 0
26.12.2015
Кристал Пэлас
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Прогноз на матч

«Кристал Пэлас» имеет преимущество в домашней форме: не проигрывает четыре тура подряд и забивает в 18 из 20 матчей. Однако их защита ужасна (2.4 пропущенных за пять игр), что может сыграть на руку Борнмуту. Гости же в гостях стабильны (10 из 12 матчей без поражений), но атака нестабильна (1.2 гола за игру).

Вероятный исход: победа Кристал Пэлас , но с высокой вероятностью гола от Борнмута. Хозяева используют атакующие амбиции (Матета остается опасным), а гости смогут ответить благодаря опыту Клюйверта.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кристал Пэлас» – коэф. 2.10
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.15
  • Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1.5 – коэф. 2.00

2.1
Победа «Кристал Пэлас» – коэф. 2.10
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Борнмут Кристал Пэлас
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