«Кристал Пэлас» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

19 апреля на стадионе «Селхерст Парк» Кристал Пэлас (12-е место, 43 очка) сыграет с Борнмутом (8-е место, 48 очков). Хозяева, проигравшие Ньюкаслу (5:0), стремятся восстановить репутацию, но в последних пяти матчах пропускают в среднем 2.4 гола за игру. Борнмут демонстрирует стабильность: не проигрывает десять из 12 последних гостевых матчей. Этот матч станет проверкой для обороны обеих команд, а также для атаки Кристал Пэлас, которая забивает в 18 из 20 последних игр.
«Кристал Пэлас»
Команда идет 12-й в таблице, набрав 43 очка, и в последних пяти матчах показала контраст: забито 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропущено 12 (2.4 в среднем). Лучший бомбардир Жан-Филипп Матета (16 голов в 37 матчах) остается надежным, но защита коллектива разваливается.
Хозяева не проигрывают четыре тура подряд дома, включая победу над Брайтоном (2:1). Однако последнее крупное поражение от Ньюкасла (5:0) подчеркнуло их уязвимость в защите.
«Борнмут»
Гости занимают 8-е место, набрав 48 очков, и демонстрируют устойчивость в гостях: не проигрывают десять из 12 последних матчей. В пяти последних играх забито 6 голов (1.2 в среднем) и пропущено 8 (1.6 в среднем).
Лучший бомбардир Джастин Клюйверт (13 голов в 33 матчах) остается ключевым, но защита иногда дает сбои (в среднем 1.6 пропущенных за пять матчей). Однако в последнем туре минимально победил Фулхэм (1:0), что укрепило уверенность.
Факты о командах
«Кристал Пэлас»
- Не проигрывает 5 из 7 последних очных матчей дома.
- Забивает в 18 из 20 последних матчей.
- Пропускает в 4 из последних 5 матчей (в среднем 2.4 гола за игру).
«Борнмут»
- Не проигрывает 10 из 12 последних гостевых матчей.
- Забивает в 8 из последних матчей.
- Не пропускает в 3 из последних очных встреч с Кристал Пэлас.
Прогноз на матч
«Кристал Пэлас» имеет преимущество в домашней форме: не проигрывает четыре тура подряд и забивает в 18 из 20 матчей. Однако их защита ужасна (2.4 пропущенных за пять игр), что может сыграть на руку Борнмуту. Гости же в гостях стабильны (10 из 12 матчей без поражений), но атака нестабильна (1.2 гола за игру).
Вероятный исход: победа Кристал Пэлас , но с высокой вероятностью гола от Борнмута. Хозяева используют атакующие амбиции (Матета остается опасным), а гости смогут ответить благодаря опыту Клюйверта.
Рекомендованные ставки
- Победа «Кристал Пэлас» – коэф. 2.10
- Обе забьют – Да – коэф. 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.15
- Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1.5 – коэф. 2.00