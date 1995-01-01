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    Бекхэм рассказал, какая хитрость помогла ему заманить Месси в США

    5 октября, 17:31
    Переговоры начались четыре года назад.

    Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в подкасте Stick to Football рассказал, как ему удалось заманить Лионеля Месси в США.

    Оказывается, переговоры о переходе аргентинца в «Интер Майами» начались еще четыре года назад. Ради подписания Месси Бекхэм пошел на небольшую хитрость.

    «Около четырех лет назад в Барселоне я пробрался в отель, где остановился отец Месси, чтобы встретиться с ним. Очевидно, что на тот момент мы не были готовы пригласить Лионеля, как и он не был готов перейти к нам.

    Я сказал его отцу: «Мы хотим видеть твоего сына в команде, хотим, чтобы он приехал в Майами, когда будет готов, и если появится такая возможность». Затем на протяжении четырех лет мы с моими партнерами Хорхе Масом и Хосе Масом продолжили обсуждать этот переход.

    Очевидно, у него были предложения из Саудовской Аравии и вариант с возвращением в «Барселону». Дальше ему было решать», – рассказал Бекхэм.

    Спустя четыре года после этого разговора Месси оказался в «Интер Майами». Совет всем агентам – больше общайтесь с отцами футболистов.

    Фото: Steve Vas/Global Look Press.

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