Регистрация в «1хСтавка»

БК «1хСтавка» один из лидеров отечественного беттинга. Контора выделяется высокими лимитами, широкой росписью, высокими коэффициентами и тремя бонусами на выбор за регистрацию: кэшбэк до 15 000 рублей, страховка до 10 000 и бонус на первый депозит до 16 000.

В статье подробная инструкция по регистрации в букмекерской конторе 1xStavka и бонусной программе для новичков.

Регистрация нового клиента

Присоединиться к букмекерской конторе «1хСтавка» можно после регистрации аккаунта. Для этого потребуется создание учетной записи на сайте, в мобильной версии сайта, в приложении для смартфонов и приложении для ПК. Подробнее рассмотрим каждый способ регистрации.

Регистрация на сайте

Для создания учетной записи на сайте необходимо перейти по доменному адресу 1xstavka.ru. На главной странице портала выбираем раздел «Зарегистрироваться». Он находится в верхнем правом углу.



Главная страница бк

Нажав на кнопку «Зарегистрироваться», появится всплывающее окно с регистрационной анкетой:

номер телефона;

код из СМС;

дата рождения;

адрес электронной почты;

пароль;

промокод;

выбор бонуса.

Для завершения процедуры даем согласие на обработку персональных данных и правилами работы букмекера.



Анкета для заполнения

1xStavka автоматически создаст кошелек на портале Единый ЦУПИС. Если у вас уже есть учетная запись на портале 1cupis.ru, то используйте номер телефона из личного кабинета для регистрации на «1хСтавка».

Регистрация в приложении для ПК

На сайте букмекерской конторы есть установочный файл приложения для Windows. Скачать программу можно по ссылке https://1xstavka.ru/desktop/. Клиент для ПК имеет упрощенный дизайн, чтобы экономить трафик. Процесс создания учетной записи схож, но есть два отличия. Номер телефона подтверждается после заполнения анкеты. Есть отличие в регистрационной анкете.



Регистрационная анкета в клиенте на ПК

Для регистрации заполняем следующие поля:

Имя;

Фамилия;

Дата рождения;

Страна;

Номер телефона;

E-mail;

Пароль;

Промокод;

Код с картинки.

После заполнения анкеты, отмечаем галочками разделы с ознакомлением с правилами букмекеры и согласие на обработку персональных данных. Игрок может отказаться от приветственного бонуса или выбрать любой из трех.

Регистрация в мобильной версии

В мобильной версии портала вкладка «Зарегистрироваться» находится в самом верху страницы, по центру.



Регистрация в мобильной версии

При переходе по вкладке, открывается анкета:

номер телефона;

код из СМС;

дата рождения;

e-mail;

пароль;

промокод;

бонус.

Финальный этап регистрации – поставить галочки, которые подтверждают ознакомление и согласие со всеми правилами работы букмекера, включая расчет ставок, выплаты и блокировку аккаунта.

Регистрация в приложении

Регистрация в мобильном приложении букмекерской конторы «1хСтавка» более длительная, чем на сайте. В регистрационной анкете два блока информации:

Персональные данные;

Настройка аккаунта.



Персональные данные клиента

В первом блоке клиент вводит следующие данные:

Фамилия;

Имя;

Дата рождения;

Страна;

Гражданство;

Номер телефона.



Настройки аккаунта

На втором этапе пользователь указывает:

E-mail;

Валюта, по умолчанию российский рубль (изменить нельзя);

Пароль;

Повтор пароля;

Промокод;

Бонус.

Для завершения регистрации даем согласие на обработку персональных данных и с правилами работы БК «1хСтавка» и подтверждаем номер телефона кодом из СМС.

Идентификация

Букмекер предлагает пять вариантов идентификации личности. Два из пяти вариантов доступны без выхода из дома.

Удаленная идентификация возможно через портал Госуслуги или заполнение анкеты на сайте букмекера. Загрузки документов не потребуется. В анкете необходимо указать достоверные паспортные данные, информацию о СНИЛС и ИНН. В случае с идентификацией через Госуслуги, почти все данные заполнятся автоматически. Необходимо иметь авторизованную учетную запись на портале Госуслуги. Процедура идентификации упрощенная и есть лимиты по финансовым операциям. Один платеж не более 60 000 рублей. Оборот денег в месяц (пополнение и вывод) не более 200 000.

Бесплатно верификацию можно пройти в ближайшем наземном ППС букмекера. Найти ППС в вашем городе можно на сайте букмекера https://1xstavka.ru/points/. С собой нужен паспорт и телефон, указанный при регистрации.

Платная идентификация в салонах связи «Связной» и офисах платежной системы Contact. Стоимость услуги 300 и 150 рублей. Для подтверждения личности необходимо взять паспорт.

Бонус новым игрокам

БК «1хСтавка» предлагает на выбор три вида бонусов. Они доступны только новичкам.



Бонусная программа для новых клиентов

Кэшбэк до 15 000 рублей: возврат 10% от суммы ставок с коэффициентом от 1,50 за 28 дней игры. Кэшбэк приходит в виде промокода на бесплатную ставку. Его можно использовать для пари тира «Экспресс» с коэффициентом от 1,80 каждого события в купоне. Минимум три события.

Страховка до 10 000 рублей: возврат 10% от суммы всех проигранных ставок в период 28 дней с момента регистрации. Бонус начисляется на счет игрока в виде промокода на бесплатное пари. Его можно использовать для сбора экспресса из четырех событий с коэффициентом от 1,80 каждого.

Бонус до 16 000 рублей: 100% к сумме стартового пополнения счета в течение 30 дней с момента создания учетной записи. Минимальная сумма депозита 100 рублей. Способ отыгрыша зависит от суммы пополнения счета. В зачет идут ставки типа «Экспресс» минимум из 3-х событий, с коэффициентом каждого не менее 1,50. Для депозита до 4 000 рублей, отыгрыш в 3-х кратном размере. В 7-ми кратном размере при депозите от 4 001 до 10 000 рублей. При пополнении счета на сумму от 10 001 рубля отыгрыш в 15-ти кратном размере.

Можно выбрать только один бонус.

Заключение

Букмекерская контора «1хСтавка» предлагает удобный способ регистрации на сайте, мобильной версии и приложениях. Букмекер позволяет пройти обязательную процедуру идентификации удаленно. Можно заполнить анкету на сайте и начать играть без задержек. Это упрощенная верификация. Полную можно пройти в любой удобный момент. Без верификации аккаунта нельзя пополнить счет и заказать выплату.

За регистрацию аккаунта предусмотрен приветственный бонус. Контора предлагает три вида вознаграждения на выбор. Максимальный размер 16 000 рублей.