Обзор букмекерской конторы Mostbet.com

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня

В 2009 году на букмекерском рынке появилась контора Mostbet.com. Контора принадлежит компании» Venson LTD» и зарегистрирована на территории Европейского союза в городе Никосия на Кипре. В России и других странах СНГ букмекер работает на основании оффшорной лицензии №8048/JAZ 2016-065, полученной в Кюрасао. Помимо оффшорного букмекера Mostbet.com в России есть лицензированный букмекер «Мостбет». Официальный сайт лицензированного букмекера доступен по адресу mostbet.ru.

На территории России рекомендуем играть у лицензированного букмекера. При регистрации и игре на сайте оффшорного букмекера вы не будете защищены российским законодательством и в случае возникновения проблем останетесь один на один с букмекером.

Букмекерская контора Mostbet.com привлекает высоким стартовым бонусом до 25 000 рублей. В бонусной программе есть и другие выгодные предложения, которые доступны активным игрокам. На одной платформе доступны ставки на спорт и онлайн-казино. Есть большой выбор спортивных событий, хорошая роспись на футбол, ставки на киберспорт, виртуальный спорт, тотализатор, покер и другие азартные игры. Игроков привлекает и мультивалютность букмекера. Помимо российского рубля, евро и доллара есть более 10 игровых валют. Коэффициенты в Mostbet.com на высоком уровне. Букмекер работает в 93 странах мира. Делать ставки в Mostbet.com запрещено игрокам из США, Франции, Италии, Великобритании, Испании и Италии.

Официальный сайт Mostbet.com доступен на русском языке. Языковых версий более 20-ти, в том числе украинская, английская, казахская, белорусская. На официальном сайте букмекера доступна ссылка на мобильную версию сайта и apk-файлы приложений для ставок для гаджетов с ОС Android и iOS. Функционал мобильной версии и приложений почти не отличается от возможностей основной версии сайта.

В России сайт Mostbet.com заблокирован, так как он нарушает российское законодательство. Для входа на сайт необходимо установить VPN, прокси, браузер Opera или TOR. Это поможет изменить IP-адрес, что позволит обойти блокировку. Для входа на сайт можно воспользоваться и рабочим зеркалом, которое есть в открытом доступе.

Полный обзор букмекерской конторы доступен по кнопке «развернуть», быстрый доступ к регистрации по кнопке «на сайт».

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня

Рабочее зеркало и личный кабинет

По прямой ссылке Mostbet.com нет доступа к сайту букмекера, так как он заблокирован в России. Лицензированный букмекер доступен по адресу Mostbet.ru. Для входа на сайт международной букмекерской конторы «Мостбет» потребуется найти рабочее зеркало. Рабочее зеркало — точная копия сайта, доступная по другому адресу. Это позволяет обойти блокировку. Найти рабочее зеркало просто. Для этого воспользуйтесь поисковиком Google. В поисковой строке необходимо ввести запрос «Рабочее зеркало Mostbet.com». В поисковой выдаче будут ссылка на сайты с информацией о рабочем зеркале или непосредственно активная ссылка.

Официальный сайт букмекера выполнен с применением трех основных цветов: белый, синий и оранжевый. На главной странице присутствуют рекламные блоки, но они не слишком навязчивые. С главной страницы БК Mostbet.com есть быстрый доступ к следующим разделам:

Линия;

Live;

Казино

Live Казино;

Fast Games;

Aviator;

Киберспорт;

Фэнтези-спорт;

Виртуальный спорт;

Покер;

Тото;

Акции;

Вход/Регистрация.

В левой части экрана расположена линия букмекера. Все виды спорта перечислены вертикально. Есть возможность выбрать ближайшие игры: 1, 2, 4, 6, 12 и 24 часа. Роспись доступных матчей расположена в центральной части сайта непосредственно под рекламным блоком. В левой части сайта находится блок с быстрым доступом к топовым слотам и онлайн-играм. В подвале сайте блок с подробной информацией о букмекере: правила, о нас, контакты, FAQ, приложения, партнеры.

Личный кабинет доступен после регистрации на сайте. Вход в ЛК доступен по аккаунту в соцсети или по логину и паролю. В личном кабинете доступна информация об истории ставок, выводе средств и внесенных депозитах, настройках сайта, личных данных игрока.

У букмекера есть мобильная версия сайта. Она имеет упрощенный вид, но по функционалу не уступает основному игровому порталу.

Регистрация и верификация на сайте БК Mostbet.com

Игра на деньги в букмекерской конторе доступна только после регистрации аккаунта. Вывод средств доступен только после верификации. Создав учетную запись можно делать ставки на спорт, но для вывода заработанных денег придется подтвердить достоверность данных из регистрационной анкеты.

Mostbet.com предлагает три варианта регистрации нового клиента:

По номеру телефона: указываем номер телефона, тип валюты, вид бонуса и промокод при наличии;

По e-mail: указываем адрес электронной почты, пароль, страну проживания, тип валюты, вид бонуса, промокод при наличии;

Через соц. сеть: указываем тип валюты, вид бонуса, промокод при наличии и выбираем один из доступных аккаунтов Facebook, Google, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Telegram, Steam.

Во всех трех случаях необходимо дать согласие с правилами работы букмекерской конторы и подтвердить свое совершеннолетие.

Верификация аккаунта не требуется для совершения ставок. Но букмекер может в любой момент потребовать подтверждения персональных данных. Это сделано для проверки возраста игрока, устранения мультиаккаунтинга и региона проживания. Для верификации потребуется подтвердить полное имя, дату рождения, адрес регистрации и источник дохода. Для подтверждения данных заполняем анкету в личном кабинете и предоставляем фото паспорта, банковской выписки или любого другого документа, затребованного службой безопасности букмекера. Необходимые фото необходимо отправить на адрес электронной почты id@mostbet.com. Проверка документов занимает до 24 часов, в исключительных случаях больше.

В случае несовпадения данных в анкете и документах или выявлении несовершеннолетнего игрока, букмекер блокирует аккаунт игрока.

Линия и коэффициенты

Букмекер Mostbet.com принимает ставки на спорт, киберспорт и вирутальный спорт. В разделе с киберспортом представлены 8 самых популярных дисциплин, в том числе Dota 2, CS: GO и League of Legends. Традиционный спорт представлен 18-ю дисциплинами. Есть популярные игре и не самые востребованные. На сайте Mostbet.com доступны ставки на футбол, регби, волейбол, дартс, бокс, крикет и другие игры.

Роспись на хорошем уровне. На матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» более 900 вариантов ставок. На хоккей и баскетбол выбор ставок меньше, но также на хорошем уровне. На игры НБА более 200 вариантов для ставки. В Live роспись уступает прематчу. В режим Live переходит большинство матчей, представленных в линии прематч.

По размеру коэффициентов Mostbet.com не лидер букмекерского рынка, но и не аутсайдер. Ниже маржа на самые популярные игры и исходы:

2,62% на основной исход матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер», 5,33% на фору и 4,52% на тотал;

5,05% на основной исход матча НБА «Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия 76», 8,14% на фору и 5,34% на тотал;

5,16% на основной исход матча волейбольной Серии А «Модена» — «Монца», 5,29% на фору и 8,14% на тотал;

6,54% на основной исход матча по Dota 2 PSG.LGD — Team Aster, 7,00% на фору и 6,95 на тотал;

6,92% на основной исход матча по CS: GO FURIA Academy — SWS Gaming, 6,97% на фору и 7,00 на тотал.

Размер маржи в линии зависит от рейтинга матча, вида спорта и рынка ставки. Средний размер маржи в линии 4-7%. Это хороший результат и букмекер Mostbet.com предлагает высокие коэффициенты.

На сайте Mostbet.com есть азартные развлечения. В разделе Fast Games представлены игры собственной разработки. В разделе казино доступны слоты и карточные игры. Игры с живым дилером находятся во вкладке «Live казино». В разделе «Тото» находится тотализатор с 15-ю матчами. Для победы в тотализаторе достаточно угадать 9 исходов. Джек-пот достается игроку, который верно спрогнозировал все 15-ть исходов. Отдельно на главной странице букмекера выделена игра Aviator. Это классическая игра с риском. Беттор выбирает сумму ставки и должен забрать выигрыш до того момента, как самолет упадет. Чем выше взлетит самолет, тем на больший коэффициент будет умножена сумма ставки.

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня

Бонусы, акции

Бонусная программа букмекера Mostbet.com представлена тремя видами вознаграждений: бонусы, акции и турниры. Перечислим все доступные игрокам подарки:

Турнир Grand Holidays Tournament, призовой фонд 100 000 евро;

Турнир Mostbet Special Ticket;

Турнир Mostbet Special, призовой фонд 1 500 долларов;

Турнир Drops&wins Live Casino Winter Edition, призовой фонд 1 500 000 евро;

Турнир Drops&wins Winter Edition, призовой фонд 1 500 000 евро;

250 фриспинов и 100% на первый депозит от 1 000 рублей;

30 фриспинов и 30% на второй депозит от 1 000 рублей;

50 фриспинов на второй депозит от 1 000 рублей;

20 фриспинов и 20% на третий депозит от 1 500 рублей;

40 фриспинов и 20% на третий депозит от 1 500 рублей;

10 фриспинов и 10% на четвертый и следующие депозиты от 1 500 рублей;

30 фриспинов и 10% на четвертый и следующие депозиты от 1 500 рублей;

Лотерея за каждый депозит;

% к выигрышу по экспрессу от 4 событий;

% от прибыли приглашенного игрока;

Страховка ставки;

Выкуп ставки;

Фрибет на день рождения;

Страховка экспресса фрибетами;

Бонус на первый депозит до 25 000 рублей;

Программа лояльности;

Игра дня;

10% кэшбэк в казино;

Программа лояльности казино.

Все бонусы и акции действительны на момент выхода обзора (Декабря 2021).

В рамках приветственного бонуса Mostbet.com предлагает бонус на первый депозит. Для получения денег необходимо выполнить три простых действия: регистрация, пополнение счета, игра на бонус. Максимальная сумма вознаграждения 25 000 рублей. Размер бонуса равен сумме первого пополнения счета. Минимальная сумма депозита — 100 рублей. Деньги необходимо внести на счет в течение 7 дней с момента регистрации. Для получения вознаграждения необходимо выполнить условия отыгрыша. В течение 30 дней с момента зачисления средств игрок должен сделать ставок на сумму в 5 раз превышающую размер бонуса: при депозите в 10 000 рублей, оборот ставок 50 000 (5х10 000). В зачет идут ставки типа «экспресс» из не менее 3-х событий с коэффициентом каждого не ниже 1,40.

Каждый депозит в Mostbet.com может стать счастливым. Букмекер запустил лотерею «Счастливый билет». За каждый депозит игрок получает билеты. Чем больше размер депозита, тем больше лотерейных билетов получит игрок. В рамках лотереи будут разыграны Mercedes-Benz GLE AMG, Macbook Air, Iphone 12 Pro и множество фрибетов. Один билет начисляется за депозит от 100 рублей. Стоимость одного билета уменьшается при увеличении суммы депозита. При пополнении счета на 1 500 рублей игрок получит 25 билетов. Лотерейный билеты – пропуск на участие в акции. С большим количеством билетов вероятность победы только увеличивается.

Служба поддержки БК, отзывы игроков

Служба поддержки букмекерской конторы «Мостбет» работает 24/7. Есть русскоязычные операторы. Связать с сапорт можно несколькими способами и все они бесплатные:

Telegram https://t.me/mostbet;

WhatsApp: wa.me/79991945597;

Горячая линия 8 800 200 8118;

E-mail: support@mostbet.com.

Получить ответы на интересующие вопросы можно в разделе FAQ и «Правила» на официальном сайте букмекерской конторы.

В интернете есть как положительные, так и отрицательные отзывы о работе букмекерской конторы. Негативные отзывы связана с повторной верификацией, отменой выигрышных ставок и задержкой выплат. Из положительных сторон игроки выделяют хорошие коэффициенты, большой выбор азартных игр, оперативную работу саппорт, большой выбор бонусов и акций.

Если у вас возникли проблемы с букмекером Mostbet.com оставьте свой отзыв с пометкой «Нужна помощь!», мы обещаем на него среагировать и помочь разобраться в проблеме.

Ответы на вопросы

Как зайти в личный кабинет Mostbet.com

Вход в личный кабинет букмекера доступен после регистрации на сайта Mostbet.com. Для входа в личный кабинет необходимо перейти по вкладке «Вход», указать номер телефона/e-mail и пароль. Для входа на сайт можно использовать аккаунт в социальной сети, если использовали его для регистрации.

Где найти актуальное рабочее зеркало Mostbet.com

Актуальное рабочее зеркало можно найти в поисковике Google по запросу «Рабочее зеркало Mostbet.com».

Как пополнить счет в Mostbet.com

Для пополнения счета можно использовать разрешенные платежные системы: MasterCard, Visa, WebMoney, AdvCash, EcoPayz, Neteller, криптовалюты. Деньги на игровой счет поступают моментально. Комиссии нет.

Как сделать ставку в Mostbet.com

Для заключения пари необходимо выбрать матч в линии БК, подходящий исход и нажать на коэффициент. Матч автоматически добавится в купон. В купоне вводим сумму ставки, потенциальный выигрыш отображается сразу. Для заключения пари нажимаем на кнопку «Сделать ставку». Для сбора «Экспресса» добавляем второе и следующее событие как с одиночной ставкой, но нажимаем «Сделать ставку» только после добавления всех исхдов.

Как вывести деньги из Mostbet.com

Для вывода денег можно использовать разрешенные платежные системы: MasterCard, Visa, WebMoney, AdvCash, ecoPayz, Neteller, Qiwi, криптовалюты. Деньги приходят в день одобрения заявки, возможна задержка до 72 часов. Не рекомендуется заказывать выплату после депозита без совершенных ставок. Лучше использовать одну карту или электронный кошелек.

Где скачать приложение Mostbet.com

У букмекера разработаны приложения для ставок для смартфонов и планшетов с ОС iOS и Android. Скачать приложение можно с официального сайта букмекера. Владельца гаджетов от Apple могут воспользоваться официальным магазином App Store и скачать приложение для ставок там.

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня

Рабочее зеркало Мостбет на сегодня