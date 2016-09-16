Барселона. Сегодня это один из самых знаменитых клубов на планете. Однако его подлинная история остается неизвестной для многих людей. Блог #Барселона хочет рассказать вам историю этого величайшего клуба.

История Барселоны. Введение

В ходе рассказа были использованы слова следующих людей:

Эмма Гампер – внучка Джона Гампера

Карлес Сантакано – историк

Рамон Беса – журналист

Грахам Хантер – журналист

Жоум Дескаль – бывший член FCB №1

Хосеп Луис Нунес – Президент FCB (1978-2000)

Карлес Фольгуера – директор Ла-Масия

Жорди Руор – директор молодежных програм FCB (2014-2015)

Луи Ван Гаал – тренер FCB (1997-2000, 2002-2003)

Терри Венаблес – тренер FCB (1984-1987)

Карлес Решак – игрок FCB (1965-1981), тренер FCB (1987-1996), техник FCB (2001-2002)

Хосе Рамон Алеханко – игрок FCB (1980-1993) и директор футбольной базы FCB (2005-2010)

Йохан Кройф – игрок FCB (1973-1978) и тренер FCB

Салвадор Садурни – игрок FCB (1961-1976)

Ферран Оливеро – игрок FCB (1956-1969)

Лионель Месси – игрок FCB

Андрес Иниеста – игрок FCB

Хави Эрнандес – игрок FCB (1991-2015)

Жерар Пике – игрок FCB

Гари Линекер – игрок FCB (1986-1989)

Хосе Мариа Бакеро – игрок FCB (1988-1996)

Роналд Куман – игрок FCB (1989-1995)

Эрик Абидаль – игрок FCB (2007-2013)

Микаель Милани Варшав – игрок молодежной FCB

Гас Маль – игрок молодежной FCB

Николай Перайта – игрок молодежной FCB

Весь рассказ разделен на 28 частей:

Часть 1. Начало истории

Часть 2. Развитие Барселоны

Часть 3. Барса во время гражданской и второй мировой войны

Часть 4. Кубала. Постройка Камп Ноу

Часть 5. Де Стефано и конфликты с Реал Мадридом

Часть 6. Тогдашний Луис Суарес. Неудачи

Часть 7. Обновление Барсы. Йохан Кройф

Часть 8. Соперничество Барселоны и Мадрида

Часть 9. Уход Кройфа и приход Марадонны

Часть 10. Новые звезды Барселоны. Учебный центр Ла-Масия

Часть 11. Опять неудачи

Часть 12. Возвращение Кройфа

Часть 13. Пеп Гуардиола и другие звезды

Часть 14. Первый Лига Чемпионов

Часть 15. Уход Кройфа и приход Ван Гаала. Уход Гуардиолы и приход новых легенд

Часть 16. Проблемы Гуардиолы

Часть 17. Традиции Барселоны

Часть 18. Возрождение Барселоны с Рональдине

Часть 19. Лео Месси – новая легенда

Часть 20. Нынешняя Ла-Масия

Часть 21. Подписание Месси и его успехи

Часть 22. Немного проблем и возвращение Пепа. Грандиозные успехи

Часть 23. Жозе Моуринье и произвол Реала

Часть 24. Барселона – одна семья

Часть 25. Прошение с Гуардиолой и новый тренер

Часть 26. Луис Энрике и нынешняя Барселона

Часть 27. Статистика

Часть 28. Моё мнение о Барселоне

Постепенно Я буду превращать эти тексты в ссылки. Потом Вы можете читать их полностью.

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И так, начали…