История Барселоны. Введение
В ходе рассказа были использованы слова следующих людей:
Эмма Гампер – внучка Джона Гампера
Карлес Сантакано – историк
Рамон Беса – журналист
Грахам Хантер – журналист
Жоум Дескаль – бывший член FCB №1
Хосеп Луис Нунес – Президент FCB (1978-2000)
Карлес Фольгуера – директор Ла-Масия
Жорди Руор – директор молодежных програм FCB (2014-2015)
Луи Ван Гаал – тренер FCB (1997-2000, 2002-2003)
Терри Венаблес – тренер FCB (1984-1987)
Карлес Решак – игрок FCB (1965-1981), тренер FCB (1987-1996), техник FCB (2001-2002)
Хосе Рамон Алеханко – игрок FCB (1980-1993) и директор футбольной базы FCB (2005-2010)
Йохан Кройф – игрок FCB (1973-1978) и тренер FCB
Салвадор Садурни – игрок FCB (1961-1976)
Ферран Оливеро – игрок FCB (1956-1969)
Лионель Месси – игрок FCB
Андрес Иниеста – игрок FCB
Хави Эрнандес – игрок FCB (1991-2015)
Жерар Пике – игрок FCB
Гари Линекер – игрок FCB (1986-1989)
Хосе Мариа Бакеро – игрок FCB (1988-1996)
Роналд Куман – игрок FCB (1989-1995)
Эрик Абидаль – игрок FCB (2007-2013)
Микаель Милани Варшав – игрок молодежной FCB
Гас Маль – игрок молодежной FCB
Николай Перайта – игрок молодежной FCB
Весь рассказ разделен на 28 частей:
Часть 3. Барса во время гражданской и второй мировой войны
Часть 4. Кубала. Постройка Камп Ноу
Часть 5. Де Стефано и конфликты с Реал Мадридом
Часть 6. Тогдашний Луис Суарес. Неудачи
Часть 7. Обновление Барсы. Йохан Кройф
Часть 8. Соперничество Барселоны и Мадрида
Часть 9. Уход Кройфа и приход Марадонны
Часть 10. Новые звезды Барселоны. Учебный центр Ла-Масия
Часть 11. Опять неудачи
Часть 12. Возвращение Кройфа
Часть 13. Пеп Гуардиола и другие звезды
Часть 14. Первый Лига Чемпионов
Часть 15. Уход Кройфа и приход Ван Гаала. Уход Гуардиолы и приход новых легенд
Часть 16. Проблемы Гуардиолы
Часть 17. Традиции Барселоны
Часть 18. Возрождение Барселоны с Рональдине
Часть 19. Лео Месси – новая легенда
Часть 20. Нынешняя Ла-Масия
Часть 21. Подписание Месси и его успехи
Часть 22. Немного проблем и возвращение Пепа. Грандиозные успехи
Часть 23. Жозе Моуринье и произвол Реала
Часть 24. Барселона – одна семья
Часть 25. Прошение с Гуардиолой и новый тренер
Часть 26. Луис Энрике и нынешняя Барселона
Часть 27. Статистика
Часть 28. Моё мнение о Барселоне
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И так, начали…