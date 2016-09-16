Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    #Барселона Все блоги -

    История Барселоны. Введение

    16 сентября 2016
    Барселона. Сегодня это один из самых знаменитых клубов на планете. Однако его подлинная история остается неизвестной для многих людей. Блог #Барселона хочет рассказать вам историю этого величайшего клуба.

    История Барселоны. Введение

    В ходе рассказа были использованы слова следующих людей:

    Эмма Гампер – внучка Джона Гампера

    Карлес Сантакано – историк

    Рамон Беса – журналист

    Грахам Хантер – журналист

    Жоум Дескаль – бывший член FCB №1

    Хосеп Луис Нунес – Президент FCB (1978-2000)

    Карлес Фольгуера – директор Ла-Масия

    Жорди Руор – директор молодежных програм FCB (2014-2015)

    Луи Ван Гаал – тренер FCB (1997-2000, 2002-2003)

    Терри Венаблес – тренер FCB (1984-1987)

    Карлес Решак – игрок FCB (1965-1981), тренер FCB (1987-1996), техник FCB (2001-2002)

    Хосе Рамон Алеханко – игрок FCB (1980-1993) и директор футбольной базы FCB (2005-2010)

    Йохан Кройф – игрок FCB (1973-1978) и тренер FCB

    Салвадор Садурни – игрок FCB (1961-1976)

    Ферран Оливеро – игрок FCB (1956-1969)

    Лионель Месси – игрок FCB

    Андрес Иниеста – игрок FCB

    Хави Эрнандес – игрок FCB (1991-2015)

    Жерар Пике – игрок FCB

    Гари Линекер – игрок FCB (1986-1989)

    Хосе Мариа Бакеро – игрок FCB (1988-1996)

    Роналд Куман – игрок FCB (1989-1995)

    Эрик Абидаль – игрок FCB (2007-2013)

    Микаель Милани Варшав – игрок молодежной FCB

    Гас Маль – игрок молодежной FCB

    Николай Перайта – игрок молодежной FCB

    Весь рассказ разделен на 28 частей:

    Часть 1. Начало истории

    Часть 2. Развитие Барселоны

    Часть 3. Барса во время гражданской и второй мировой войны

    Часть 4. Кубала. Постройка Камп Ноу

    Часть 5. Де Стефано и конфликты с Реал Мадридом

    Часть 6. Тогдашний Луис Суарес. Неудачи

    Часть 7. Обновление Барсы. Йохан Кройф

    Часть 8. Соперничество Барселоны и Мадрида

    Часть 9. Уход Кройфа и приход Марадонны

    Часть 10. Новые звезды Барселоны. Учебный центр Ла-Масия

    Часть 11. Опять неудачи

    Часть 12. Возвращение Кройфа

    Часть 13. Пеп Гуардиола и другие звезды

    Часть 14. Первый Лига Чемпионов

    Часть 15. Уход Кройфа и приход Ван Гаала. Уход Гуардиолы и приход новых легенд

    Часть 16. Проблемы Гуардиолы

    Часть 17. Традиции Барселоны

    Часть 18. Возрождение Барселоны с Рональдине

    Часть 19. Лео Месси – новая легенда

    Часть 20. Нынешняя Ла-Масия

    Часть 21. Подписание Месси и его успехи

    Часть 22. Немного проблем и возвращение Пепа. Грандиозные успехи

    Часть 23. Жозе Моуринье и произвол Реала

    Часть 24. Барселона – одна семья

    Часть 25. Прошение с Гуардиолой и новый тренер

    Часть 26. Луис Энрике и нынешняя Барселона

    Часть 27. Статистика

    Часть 28. Моё мнение о Барселоне

    Постепенно Я буду превращать эти тексты в ссылки. Потом Вы можете читать их полностью.

    Если вам интересно этот группа статей, оставьте пожалуйста своё мнение в комментариях и делитесь друзьями.

    И так, начали…

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11