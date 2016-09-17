История Барселоны. Часть 3. Барса во время гражданской и второй мировой войны.

История Барселоны. Часть 3. Барса во время гражданской и второй мировой войны

Но были в ревущие двадцатые свои горькие моменты. Власти запретили Барсы на полгода за неуважение к испанскому гимну. Гампера выгнали из страны. А после смерти Гампера в 1930-ом стало еще хуже. Эскалация политической напряженности в Испании привела к трагической гражданской войне.

Говорит Карлос Сантакано: «Поскольку клуб Барса была отражением каталонского общества, логично начало гражданской войны повлияло на нее. Его структура развалилось, членство сократилось, начался финансовый кризис. Но хуже всего было то что великое команда которое выиграло практически все с 1912 по 1929 годы перестало побеждать.»

Учитывая, что Барса поддерживало демократические требование каталонского большинства каталонскую самобытность и Республику она стало мишенью фашистов. Здание клуба разбомбили. А Президента Хосепа Сунела расстреляли франкисты.

За три дня бомбардировок Барселоны в марте 1938 года погибло более тысячи людей. Бомбы разрушили здание клуба Барсы, уничтожили многие из выигранных ею трофеев. Недавно в память о тех событиях из обломков создали памятник.

Гражданское война унесло не мало жизней и деморализовало каталонцев. Те из них кто выступал за Республику оказались в стане проигравших. После войны фашистки диктатор генерал Франка в течении 40 лет оставался историческим анахронизмом во власти отплатил за это.

Говорит Карлос Сантакано: «Барса оказалось в сложном положении. Потому что ранее явно выступал в поддержке идеалов демократии и каталонского национального самосознание. В частности, каталонский язык был официальным языком клуба с 1921 года. И вдруг в 1939 выступает фашистская диктатура.»

Они хотели управлять не только Барсой но и всеми спортивными клубами в Испании. Поэтому председатели клубов назначались напрямую фалангийским национальным спортивным клубом. Само собой, Барса должна было показать, что не имеет ничего общего с предыдущими временами. Поэтому ей пришлось отказаться от всех ценностей исповедуемых в клубе до гражданской войны.

В то время когда весь мир окунулся кручину второй мировой войны Испания оставалась опустошенной страной. Все клубы старались выжить. Молодёжь видела в футболе возможность эскапизма, хотя им приходилось платить за бутсы, майки и мячи.

Говорит Сальвадор Садурни: «Был мяч по называнием нитрансоль. Мы красили его в белый цвет чтобы играть по вечерам. Потому что не было белых мячей. Все они были цвета кожи. Он весил 100 граммов. А когда погода было сырой то, сильно намокало и к концу матча весил от килограмма то полутора. У вратарей не было перчаток. И иногда Я думаю о том как мяч выскакивает у них из рук, это же невозможно. У них теперь перчатки. Мама мне связала шерстяные перчатки. Я носил их только во время дождя.»

После гражданской войны в 1942-ом в Барсе было всего 3500 членов. Она скатилось во второй дивизион. Власти запретили каталонский флаг с четырьмя полосками на гербе клуба, оставив испанский с двумя полосками. И стали называть его по испанский «Club de Football Barcelona».

Клуб переживал тяжелые времена, но постепенно восстанавливался. И даже создал новые легенды. Например, вратаря Антонио Ромальетце.

Говорит Сальвадор Садурни: «Антонио был всеобщим кумиром. Его прозвали крылатым котом. Забавно что он забирал домой все свое вратарское имущество. Мама стирала и гладила их. Потому что в те времена мы сами себе все покупали. Не то что сейчас, когда выбрасываешь футболку после матча. Если бы Я свою футболку выбросил мне не в чем было бы играть в воскресенье.»

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