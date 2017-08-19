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#Барселона
Здесь мы собираем все о футбольном клубе Барселона.
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4
Azat Hatamow
15
4.48
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Отмена
19 августа 2017
Ситуация в Барселоне
После провального начало сезона попытаемя анализировать ситуацию
189
5
1
12 декабря 2016
За что Роналду получил золотой мяч?
Стали известны результаты на награду «Золотой мяч» – лучшей индивидуальной награды среди футболистов. Блог «Барселона» рассмотрит результаты и критикует.
447
3.8
1
7 декабря 2016
Что мы знаем об Арда Туране
Блог «Барселона» предлагает вам узнать о капитане сборной Турции и игрока Барселоны который только что сделал свой первый хет-трик в своей карьере.
287
3.8
29 ноября 2016
Мои ожидание от очередной Эль-Классико
Приближается самый долгожданный день уходящего года. Очередное Эль-Классико. Я хочу рассказать вам мои ожидание от этого матча.
26
5
20 сентября 2016
История Барселоны. Часть 9
История Барселоны. Часть 9. Уход Кройфа и приход Марадонны
33
5
20 сентября 2016
История Барселоны. Часть 8
История Барселоны. Часть 8. Соперничество Барселоны и Мадрида
21
5
18 сентября 2016
История Барселоны. Часть 7
История Барселоны. Часть 7. Обновление Барсы. Йохан Кройф
95
5
18 сентября 2016
История Барселоны. Часть 6
История Барселоны. Часть 6. Тогдашний Луис Суарес. Неудачи.
19
5
18 сентября 2016
История Барселоны. Часть 5
История Барселоны. Часть 5. Де Стефано и конфликты с Реал Мадридом
25
5
17 сентября 2016
История Барселоны. Часть 4
История Барселоны Часть 4. Кубала. Постройка Камп Ноу
28
5
17 сентября 2016
История Барселоны. Часть 3
История Барселоны. Часть 3. Барса во время гражданской и второй мировой войны.
259
5
16 сентября 2016
История Барселоны. Часть 2
История Барселоны. Часть 2. Развитие Барселоны.
52
5
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