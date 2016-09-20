История Барселоны. Часть 9. Уход Кройфа и приход Марадонны

История Барселоны. Часть 9. Уход Кройфа и приход Марадонны

После блистательного сезона в 1974 года когда Йохан Кройф унизил Реал и убедительно выиграл Премьеру успех ударил в голову игрокам и руководству. И ситуация стало меняться.

Говорит Сальвадор Садурни: «Как и Михелс который сделал все за первый год на второй год Кройф начал пропускать тренировки. Он играл в воскресенье, в понедельник у него массаж, во вторник черт знает что, в среду выходной, в четверг баня и массаж. И он начал терять скорость. А когда игрок теряет скорость, это конец. Так и вышло. У Кройфа не было мотивации на второй и третий год»

Звезда Кройфа на поле стало тускнеть вплоть до его ухода в 1978 году. Однако и он и тренер Ринус Михелс успели придать Барсе новую индивидуальность.

Сразу после Кройфа Барса выиграла несколько титулов, чтобы подогреть энтузиазм фанатов. Особенно Европейский Кубок в Базеле в 1979 году.

Это победа вдохнуло новую жизнь вырастающую базу поклонников, который становились все требовательные к игрокам.

Но клуб все еще не получил достаточно четкое направление в развитие. В 70-е, 80-е инновационной достоинство новой игровой системы не были предельно очевидны. В то время пресса расписывала покупки суперзвезд. После опыта с Кройфом Барса купила новую звезду в 1982 году. И это Диего Армандо Марадонна.

Никто не хотел повторение истории с Стефано. Поэтому Барса внимательно подошла к подписанию миллионного контракта с Марадонной.

Говорит Рамон Беса: «Марадонна на поле – это настоящий спектакль. Хотя, Я считаю что он совершил ошибку не вписавшись в Каталонское сообщество. Он жил за стеной своего дома словно он еще в Аргентине, а не Барселоне. Вес круг его общение и друзья были Аргентинским. Он считал, что каталонская общество будет вращаться вокруг него, а не он будет интегрироваться в него. Даже его агент Хорки Гистерпиллер занимался делами очень странным образом. Но мне кажется он так поступал в силу необходимости. Очевидно у него были плохие советчики. Он попал в ловушку в какую не должен попадать игрок его класса по идеи. И мы увидели позднее что стал с его жизнью. Все понимали, что Марадонна натворит глупости куда бы он не попал. Он уехал в Неаполь. Затем играл в Аргентинской сборной когда забил свой знаменитый гол в ворота Англии. И Я считаю, что виной всему его молодость. Необщительный 22 летний парен попал сюда, но не сложилось. Однако люди по-прежнему продолжают боготворить Марадонну»

Говорит Лионель Месси: «Танго было в моде до моего рождение. Мне нравится его слушать, но Я не фанат танго»

Все части здесь.