История Барселоны. Часть 5. Де Стефано и конфликты с Реал Мадридом

История Барселоны. Часть 5. Де Стефано и конфликты с Реал Мадридом

Барса переживало свой лучший период со времен гражданской войны. Она играла в лучший футбол с лучшими Европейскими игроками. А теперь готова подписать контракт с лучшим латиноамериканским игроком аргентинцем Альфредо де Стефано который числился за Ривер Плейт, но играл в Милленариюс. С двумя такими звездными игроками у Барсы не было бы конкурентов в ближайшие годы. Но Мадридский Реал, который не выиграл лигу 21 год помешал подписать контракт.

Говорит Карлос Сантакано: «Барса договорилась с Ривер Плейтом поскольку этот аргентинский клуб имел права на де Стефано. А Реал договорился с колумбийским Милленариюс где он играл. Это было сделона центрируя слова того времени вопреки желание Стефано»

Только клуб, который имел на неге права мог подписать контракт, а это был Ривер Плейт. Так что юридический Барса все сделало правильно.

Говорит Карлос Сантакано: «Стефано приехал в Барселону, начал тренироваться, они хотели, что он принял участие в товарищеских матчах. Но Федерация, Мадридский Реал и Фалангийский Комитет Национального Спорта запретили это. С того момента начали чуть ли не ежедневно меняться правило приема иностранных игроков. Иными словами, едва Барса готово была подписать контракт Федерация запрещала ей это. В свою очередь когда Реал находил кого-то правила менялись в его пользу. Как говориться закон что дышло. И в итоге летом 1953 года. Барса не поучило Стефано»

То, что диктатура покровительствовало Реал свидетельствует о недоверию к Барсе из-за его каталонского национализма в прошлом. Конфликт длился долгий месяц. В итго Испанская Федерация футбола постановила что да Стефано должен по ходу играть в каждом клубе начиная с Мадридского Реала. Барса отвергла это оскорбительное решение.

Де Стефано создал историю Мадридскому Реалу. Поскольку Реал прославился во всем мире выиграв пять Европейских кубков подряд с де Стефано.

Не удивительно что этот случай вызвал огромное разочарование унынию который усиливалась по мере успеха Реала и неудач Барсы в 60-е. Пока Барса падала Реал воспользовался тесными контактами между своим руководством и режимом и пять раз подряд становился обладателям Европейского кубка благодаря блистательной плеяде игроков во главе с де Стефано.

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