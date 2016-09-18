История Барселоны. Часть 7. Обновление Барсы. Йохан Кройф

История Барселоны. Часть 7. Обновление Барсы. Йохан Кройф

Весь футбольный мир завидовал голландской команде Аякс из Амстердама. Аякс перехватил доминирование в Европе у Реала, предложив новую философию игры под называнием тотальный футбол, которую разработал тогдашний тренер Ринус Михелс.

Глядя на Голландию деморализованная Барса нашла то обновление которая искала. Сначала приехал Ринус Михелс. А год спустя главная голландская звезда Йохан Кройф, которого встретили как долгожданную рок звезду.

Говорит Карлос Сантакано: «Кройф в определенном смысле был третей на поле. Молодой, современный игрок со своей точкой зрение на многие вещи. Его расспрашивали о разводах, о всяком о чем раньше не говорили. А он отвечал открыта и был во многом либеральной личностью, со своими взглядами. Кройф стал образом той Европы куба мы в то время не могли попасть»

Говорит Карлес Решак: «Он дал нам новую надежду, и мы начали развивать пришедший к нам из Голландии тотальный футбол, который привез и внедрил Ринус Михелс. Ну это когда все футболисты работали усердно и нагнетали напряжение и венцом этой системы в первый же год стал Кройф»

Говорит Йохан Кройф: «С самого начало когда Я стал играть в том сезоне мы не проиграли ни одного матча и завоевали титул Примеры. За нас была вся публика и пресса всей Испании. Появились результаты, команда обрела уверенность и нас было не остановить»

Говорит Йохан Кройф: «Если Я сегодня попробую так сделать то наверняка сломаю черепушку. Я получил классный диагональ и сначала не знал, что делать. Я все равно бы попал на первую страницу не сделав ничего особенного. А тут я подпрыгнул и в полу шпагате пробил по воротам. К счастью точно попал по мячу»

Все части здесь.