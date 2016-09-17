История Барселоны Часть 4. Кубала. Постройка Камп Ноу

История Барселоны. Часть 4. Кубала. Постройка Камп Ноу

Ни один игрок прошлого столетие не может сравнится с Владислава Кубала, родившимся в венгра-словацком семье которая бежала от коммунистического режима и мечтала осесть в Испании.

В детстве он играл в футбол на улицах Будапешта. Отличался огромным талантом, а его телосложение принесло ему успех. Он вступил Барсу в 1955 году, начав новый золотой век.

Говорит Карлос Сантакано: «Кубала – один из величайших легенд в истории Барсы, первоклассный игрок. К тому же его сопровождали далекие от спорта событие того времени. Он сбежал из восточного блока в самый разгар холодной войны. Он пришел в Барсу и произвел футбольную революцию.»

Говорит Ферран Оливелла: «Он прекрасно контролировал мяч. Обычно легко работал обеими ногами. Иногда он просто садился на газон и как в цирке жонглировал мячом. Чеканил его. Раз. Два. Три. Почему? А потому что Кубала мог контролировать мяч во сне.»

Говорит Рамон Беса: «Главное то что сделал Кубала это показал людям то чего они не видели прежде. Люди приходили на матч только чтобы посмотреть на Кубала. К 50-е годы он стал одним из тех, кто придал клубу невиданные прежде футбольные и социальные параметры. Более того все популярные личности того времени хотели каким-либо образом ассоциироваться с Кубала. Культура Барсы всегда была связано с игрой, но человек демонстрировавший его на поле был иностранцем. Вообще очень интересно участие иностранцев то что происходило с Кубала, с Кройфом, с Рональдине, да и с Месси, такие вещи редко встретишь в других клубах. Барса могла создать свою команду. Но иностранцы обычно придавали ей некую особенность. Они впитывали игровую систему, культуру клуба и придавали клубу такие измерение которые не мог ей дать другой игрок. Это интересно поскольку во многом соответствует духу Гампера»

Кубала заменил Гампера в верхней части списка тех, кто создал историю клуба. И стал невероятно популярным кумиром в стране и в мире. С ним Барса стала лучшей командой того времени, что привело резкому увеличению членов клуба. Пришлось даже построит новый стадион. Капм Ноу. На 93000 зрителей. Открытый в 1957 году он стал самым большим стадионом в Европе. Та Барса четырежды становилась чемпионом страны и пять раз обладателям Кубка за 10 лет.

А так же Европейский трофей, который назывался Латинским Кубком. Потому что тогда не было никакого Европейского Кубка. Барса стало ведущей силой не только в Испании, но и сыграло важную роль в Европе.

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